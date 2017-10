SLNA mơ ngôi vô địch

Thiên thời

Nếu như ở mùa giải trước yếu tố may mắn luôn gắn liền với HN T&T và là nhân tố quan trọng giúp đội bóng này lên ngôi vô địch thì năm nay thần may mắn lại đang song hành cùng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trong rất nhiều trận đấu gần đây, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có trọn vẹn 3 điểm ở những thời điểm quan trọng. Tất nhiên không thể phủ nhận quyết tâm và nỗ lực của các cầu thủ SLNA khi họ luôn chiến đấu tới tận những phút cuối, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ít nhiều trong những trận thắng đó có dấu ấn của thần may mắn.

Chẳng hạn trận gặp Navibank Sài Gòn (NSG) trên sân Thống Nhất, pha đột phá dũng mãnh và quyết tâm của tiền vệ Ansah phút 89 là một nỗ lực cá nhân tuyệt vời của cầu thủ người Ghana này. Nhưng đó sẽ không phải là một bàn thắng đẹp nếu như pha xoài người phá bóng của trung vệ Anh Tuấn của NSG không vô tình biến cú xỉa bóng của Ansah bật bổng lên và bay qua tầm kiểm soát của gã khổng lồ Santos. Hay cú ra vào ngớ ngẩn của thủ môn kỳ cựu Đinh Hoàng La cũng ở những phút cuối cùng của trận đấu đã giúp Trọng Hoàng thuận lợi trong việc kiểm soát bóng và tung ra một cú bấm bóng điệu nghệ cho Nguyễn Hoàng Helio ung dung đánh đầu vào lưới trống. Thậm chí không biết vô tình hay cố ý mà những quyết định của trọng tài cũng mang lại những lợi thế nhất định cho đội bóng xứ Nghệ. Ví dụ như tình huống Jonh Wole không chạm tay vẫn bị thổi phạt đền, kèm theo đó là một thẻ đỏ khiến Thanh Hóa ức chế, vỡ trận và thua trong tức tưởi.

Địa lợi

Nhưng không ai có thể dựa dẫm mãi vào sự may mắn, và SLNA cũng vậy, họ cũng có những ưu điểm, những lợi thế để giành chiến thắng. Cụ thể ở đây chính là yếu tố sân nhà. Trên Sân vận động Vinh thì đội chủ nhà vẫn đang bất bại. Khán giả đang dần trở thành vũ khí đặc biệt của đội bóng xứ Nghệ khi luôn đến sân đông nghịt và cổ vũ hết mình. Thậm chí, một số CĐV còn có thái độ quá khích. Chính điều đó đã khiến bầu không khí ở đây trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt. Nó có thể làm chùn chân các đội bóng yếu bóng vía nhưng lại là liều thuốc tinh thần cực tốt để các cầu thủ trẻ Sông Lam thi đấu tự tin, hứng khởi và bùng nổ trên sân nhà. Những trận thắng tưng bừng trước SHB. Đà Nẵng, Vicem Hải Phòng, Thanh Hóa, Vissai Ninh Bình đã chứng minh rõ điều đó. Không những thế, bầu không khí tuyệt vời đó đã được hội CĐV xứ Nghệ xa quê duy trì một cách đều đặn. Chính nhờ những trận đấu trên sân khách mà như sân nhà ở Gò Đậu (Bình Dương), ở TP.HCM đã giúp SLNA chơi tốt và giành những chiến thắng trọn vẹn trước những đối thủ khó chơi như Becamex Bình Dương (BD), NSG...

Nhân hòa

Đây mới là yếu tố quyết định trên con đường chinh phục Cúp Vàng của đội bóng xứ Nghệ. Bởi vì chưa bao giờ người ta lại thấy lực lượng của Sông Lam đồng đều và có chiều sâu đến như vậy. Vẫn còn đó những Huy Hoàng, Đức Thắng, Như Thuật, Công Mạnh làm trụ cột, làm chỗ dựa cho bọn trẻ. Nhưng khác với những năm trước khi sức mạnh chủ lực của SLNA lại chính là lứa cầu thủ tài năng đang dần đi vào "độ chín" như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Ngọc Anh, Âu Văn Hoàn, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Đắc Khánh. Qua từng mùa giải, lứa trẻ này đã thể hiện sự trưởng thành một cách rõ rệt, họ đã chiếm trọn lòng tin của BHL và luôn biết cách đền đáp niềm tin ấy bằng phong độ ấn tượng.



Niềm vui của cổ động viên xứ Nghệ khi đội nhà chiến thắng - Ảnh: Khả Hòa

Nhưng điều khiến SLNA trở nên khác biệt chính là ở đội ngũ ngoại binh. Không kể cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hoàng Hielo quá vững chắc ở hàng phòng ngự thì những nhân tố ở tuyến trên là những bất ngờ hết sức thú vị ở V-League. Ansah thì đang trên đường trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự chơi hay nhất V-League, còn khẩu súng hai nòng với Kavin Bryan và Fagan Diego đã thể hiện được sức mạnh và sự hủy diệt của mình với những bàn thắng, những bước chạy thần tốc, những pha càn lướt và va chạm mạnh mẽ khiến hàng thủ đối phương mệt nhoài. Thậm chí khi tiền đạo chủ lực Kavin phải nghỉ thi đấu thì người thay thế là Devon Derron cũng xuất sắc không kém khi cùng với Fagan nhấn chìm đội chủ nhà BD với 2 cú đúp.

Và đó chưa phải là tất cả khi tướng trẻ Nguyễn Hữu Thắng sau một mùa giải chưa thực sự thành công đã dần lấy lại được uy danh của mình. Anh đã giúp các cầu thủ trẻ có được sự tự tin, tính kỷ luật và lối chơi hợp lý, biết tận dụng và phát huy tối đa sở trường, lợi thế của mình thành vũ khí lợi hại.

Chiều nay, một lần nữa lịch thi đấu lại ủng hộ SLNA khi họ chỉ phải tiếp đội bóng áp chót bảng xếp hạng là HN.ACB ngay tại chảo lửa Thành Vinh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên không có lý do gì mà đội bóng đầu bảng không thể kiếm trọn 3 điểm để gia tăng cách biệt, gây sức ép với nhóm bám đuổi ở phía sau. Và nếu điều đó thành hiện thực thì rất nhiều CĐV xứ Nghệ lại có quyền mơ đăng quang sau 10 năm lận đận.

Lịch thi đấu các trận chiều nay: Lúc 16 giờ: Hòa Phát - ĐTLA (Bóng đá TV trực tiếp), SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương (VTV3), HAGL - Navibank Sài Gòn (Thể thao TV), CS Đồng Tháp - Vissai Ninh Bình (VTC7) Thanh Hóa - Khatoco Khánh Hòa. Lúc 17 giờ: SLNA - Hà Nội ACB (VTC3).

HLV Đặng Phương Nam