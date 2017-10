SLNA rộng cửa vào VCK

Chiều hôm qua 28.6 tiếp tục diễn ra trận đấu thứ 2 trên sân Vinh ở bảng B giữa Than Quảng Ninh (đội đã thua tiếc nuối ở phút chót trận đầu trước Sông Lam Nghệ An) gặp Hà Nội ACB. 2 đội đã chơi khá quyết liệt với 6 thẻ vàng, trong đó 4 dành cho Than Quảng Ninh.

Mô tả Chiều hôm qua 28.6 tiếp tục diễn ra trận đấu thứ 2 trên sân Vinh ở bảng B giữa Than Quảng Ninh (đội đã thua tiếc nuối ở phút chót trận đầu trước Sông Lam Nghệ An) gặp Hà Nội ACB. 2 đội đã chơi khá quyết liệt với 6 thẻ vàng, trong đó 4 dành cho Than Quảng Ninh. Nguyễn Viết Hoàng (15) mở tỷ số phút 50, nhưng chỉ 8 phút sau, Nguyễn Văn Nam (20) gỡ hòa cho đội bóng thủ đô. Đến phút 76, tiền vệ tuyển U.19 Nguyễn Hải Huy (12) đã ấn định tỷ số 2-1 cho Than Quảng Ninh. Như vậy SLNA và Than Quảng Ninh cùng 3 điểm, nhưng SLNA còn trận cuối gặp Hà Nội ACB vào chiều mai 30.6. Chỉ cần hòa, đội bóng á quân giải U.21 năm 2010 sẽ vào VCK. Ngay Hà Nội ACB cũng còn hy vọng nếu thắng SLNA cách biệt 2 bàn. Chiều nay 29.6 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng bảng D quyết định chiếc vé dự VCK sẽ thuộc về HAGL hay Đắk Lắk. Đội chủ sân Pleiku chỉ cần hòa trong khi Đắk Lắk buộc phải thắng. V.Kiệt