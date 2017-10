'SLNA sẽ chơi như U.23 Việt Nam của thầy Miura'

"SLNA sẽ hạn chế mắc mưu phản công của HAGL" HLV Ngô Quang Trường đánh giá cao tất cả các cầu thủ HAGL, ông căn dặn các học trò phải đặc biệt chơi mạnh mẽ, áp sát khi Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn có bóng. Thầy trò HLV Ngô Quang Trường trên sân tập chiều 10.4 Thầy trò HLV Ngô Quang Trường trên sân tập chiều 10.4 “Như các trận đấu khác tại V-League và đặc biệt là trận Hoàng anh Gia Lai, đây là đội bóng họ có năng lực, trình độ kỹ thuật và kiểm soát bóng tốt. Số cầu thủ trong đội hình đã thi từng thi đấu và tập luyện với nhau khoảng 7-8 năm.



Vì thế như những gì mà Sông Lam Nghệ An đã chuẩn bị, chúng tôi sẽ chơi mạnh mẽ, quyết liêt, áp sát, chơi đúng luật. Tất cả các cầu thủ chơi bọc lót cho nhau, hạn chế mắc mưu Hoàng Anh Gia Lai”, HLV Ngô Quang Trường chia sẻ.



HLV Ngô Quang Trường cho biết thêm: “Chúng tôi đánh giá cao đội hình của Hoàng Anh Gia Lai, một số cậu thủ nổi trội như Công phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… những cầu thủ này đã được khẳng định trong màu áo U.19 Việt Nam.



Tôi đã căn dặn học trò phải đặc biệt chú ý đến 3 cầu thủ này để có sự hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi đã lên sơ đồ chiến thuật tập luyện cho các cầu thủ đội mình, để làm sao khi ra sân các cầu thủ chơi ăn ý với nhau".



Tiền đạo trẻ Hồ Tuấn Tài cho biết: “Toàn đội chúng em sẽ quyết tâm chiến thắng đội Hoàng Anh Gia Lai, bởi vì để so tài cao thấp với đội bóng nòng cốt là các cầu thủ của U.19 Việt Nam. Chúng em đã được tập luyện cách đây 3 tuần, mọi người rất hưng phấn sẵn sàng ra sân.



Bóng đá là một môn chơi tập thể, em không ái ngại một cầu thủ nào hết, mình đá với sơ đồ chiến thuật của mình, với cách đá của mình. Chúng em sẽ vào sân với tinh thần cao nhất, em đã sẵn sàng nếu như được ra sân thi đấu".



Riêng hậu vệ Phạm Mạnh Hùng nói: "Được vào sân đã là niềm vui lớn, được chơi với các đồng đội "tốt" lại sướng hơn, chưa gặp thì thấy xa nhau, nhưng đến khi gắn bó nhau rồi thấy xa là nhớ lắm. Ngoài đời, khi cùng chung đội tuyển chúng tôi là bạn, nhưng khi trở thành người của hai đội khác nhau thì tôi sẽ thi đấu hết mình cho đội của mình". Bài, ảnh: Phạm Đức