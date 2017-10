SLNA tiếp tục bất bại, Hà Nội T&T củng cố ngôi đầu

(TNO) Ngày 19.4, CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã kéo dài chuỗi trận bất bại khi có trận hòa 2-2 trước CLB Sài Gòn FC. Trong khi đó, Hà Nội T&T tiếp tục giữ vững ngôi đầu sau khi dễ dàng đánh bại N.Sài Gòn 3-1 trong khuôn khổ đấu bù vòng 13 V-League 2012.

Sài Gòn FC (áo cam) bị SLNA gỡ hòa ở những phút cuối cùng - Ảnh: Khả Hòa

SLNA là đội duy nhất cho đến thời điểm này của mùa giải chưa thua trận nào. Phải làm khách trên sân của đội bóng được đánh giá có nhiều cầu thủ chất lượng như Sài Gòn FC, HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu có một trận hòa.

Kết quả Hà Nội T&T – N.Sài Gòn: 3-1 Sài Gòn FC – SLNA: 2-2

Vì thế, SLNA đã tung ra sân lực lượng mạnh nhất với bộ ba ngoại binh Hector, Abass và Bebbe cùng các trụ cột như Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Hoàn, Đình Đồng...

Trong khi đó, Sài Gòn FC chỉ thiếu mỗi tiền đạo Nsi. Hàng tấn công của đội chủ nhà vẫn được triển khai bởi những mũi tấn công như Kesley, Antonio, Kizito, Moses…

Đội khách nhập cuộc hứng khởi và sớm có được bàn thắng dẫn trước do công của Bebbe ở phút 12. Nhưng Sài Gòn FC nhanh chóng lấy lại thế trận và có liên tiếp hai bàn thắng trong hiệp một do công của Đặng Văn Robert và Trọng Phú ở các phút 30 và 35.

Trong hiệp 2, đội khách SLNA và các cổ động viên áo vàng đã phản ứng khá quyết liệt khi trọng tài Phùng Đình Dũng bỏ qua một quả phạt 11 m khá rõ ràng. Ở tình huống đó, một cầu thủ Sài Gòn FC để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Đình Dũng đứng rất gần nhưng phẩy tay cho tiếp tục trận đấu.



Nỗi thất vọng của các cầu thủ Sài Gòn FC - Ảnh: Khả Hòa

Sau đó, phản ứng quá khích của cổ động viên đội khách khiến lực lượng an ninh phải can thiệp. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của đội khách được ghi ở phút 90+3 do công của Shahdon.

Hòa trận này, Sài Gòn FC có cùng 23 điểm với SHB.Đà Nẵng và HAGL nhưng tạm thời vươn lên chiếm ngôi nhì bảng nhờ hơn hiệu số. Trong khi đó, SLNA có 21 điểm tạm thời xếp thứ 5.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Liêm Thanh bên phía đội Sài Gòn FC cho biết: “Chúng tôi lẽ ra phải giành được chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng sai sót của hàng phòng ngự đã khiến đội mất đi hai điểm trong những giây cuối cùng. Dù sao thì một điểm cũng là chấp nhận được trước đối thủ SLNA”.

Còn HLV Hữu Thắng cho biết: “Trước trận đấu tôi đã nói chuyện với các cầu thủ rằng Sài Gòn FC là đội bóng mạnh, có tham vọng vô địch và có nhiều "Tây" trong đội hình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi ra sân là SLNA phải thi đấu tự tin, cầm bóng và thi đấu sòng phẳng với họ.

Tôi cảm ơn các học trò đã chiến đấu cho đến những giây cuối cùng chứ không hề bỏ cuộc. Một điểm trước đội bóng mạnh như Sài Gòn FC là một kết quả chấp nhận được. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn các cổ động viên SLNA. Họ thật tuyệt vời”.



Các cầu thủ Hà Nội T&T ăn mừng chiến thắng đậm trước N.Sài Gòn - Ảnh: Minh Tú

Ở trận đấu bù còn lại của vòng 13 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã củng cố ngôi đầu bằng trận thắng 3-1 trước N.Sài Gòn.

Samson hai lần lập công cho đội chủ nhà trong hiệp 2 và bàn thắng còn lại được ghi do công của Gonzalo. Trước đó, Fonseca mở tỷ số cho N.Sài Gòn bằng bàn thắng ở phút 30.

Chiến thắng này đã giúp Hà Nội T&T tiếp tục thống lĩnh ngôi đầu với 27 điểm, trong khi đội khách N.Sài Gòn tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 10 với 17 điểm.

