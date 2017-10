SLNA tự loại Mạnh Hùng ra khỏi giải U.21

Ban lãnh đạo CLB U.21 Sông Lam Nghệ An vừa có hành động cứng rắn thể hiện sự quyết tâm loại trừ những cầu thủ thiếu đạo đức, kém văn hóa ra khỏi đội hình dự vòng loại U.21 quốc gia Báo Thanh Niên khi quyết định loại trung vệ Phạm Mạnh Hùng ra khỏi danh sách tham dự giải.

Mạnh Hùng có hành vi khiếm nhã với trọng tài - Ảnh: VFF Mạnh Hùng có hành vi khiếm nhã với trọng tài - Ảnh: VFF

Ngoài hành vi dọa hành hung và chửi bới trọng tài sau thẻ vàng thứ 2 ở trận gặp SHB Đà Nẵng, cầu thủ này trước đó còn có pha vào bóng cực kỳ thô bạo với cầu thủ A Mit của đội bóng sông Hàn. Pha bóng này không khác gì tình huống Quế Ngọc Hải cố ý đạp gãy chân Anh Khoa cũng của SHB.Đà Nẵng tại V-League. Hôm qua, BTC giải U.21 phạt cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt 3 triệu đồng đối với Mạnh Hùng.

Chiều nay 9.10, lượt trận thứ 3 vòng loại U.21 sẽ tiếp diễn với các trận: Tại bảng A, Hà Nội T&T gặp Than Quảng Ninh, Viettel gặp Ninh Bình. Bảng B Huế gặp Thanh Hóa và Đà Nẵng đối đầu với QNK Quảng Nam. Ở bảng C, Bình Phước gặp Lâm Đồng và Bình Định gặp Đắk Lắk. Bảng D, PVF gặp Đồng Nai và Becamex Bình Dương tranh tài với Kiên Giang. Và ở bảng E, Đồng Tháp gặp Cần Thơ, Vĩnh Long đấu với An Giang đều hứa hẹn nóng bỏng trong việc tranh chấp vé đầu và 2 suất nhì cao điểm nhất vào VCK.

Đăng Khoa