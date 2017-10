Sốc với clip Huy Hoàng "không bình thường sau khi gây tai nạn"

* Theo bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM: "Phê thuốc" hay "say thuốc" là cách nói nôm na trong dân gian chỉ người ở trạng thái đang bị ảnh hưởng của những loại thuốc gây nghiện, thuốc kích thích. Thuốc gây nghiện có nhiều loại, từng loại có tác dụng khác nhau, đồng thời tùy vào thể trạng, tính cách của mỗi người nên người “phê thuốc” có những trạng thái "phê thuốc" khác nhau. Nhưng bác sĩ Thắng cho biết, nhìn chung, các thuốc gây nghiện, kích thích sẽ gây ra các trạng thái: về tinh thần, tâm thần thay đổi; ý thức về thực tế, thế giới xung quanh giảm (khi “phê thuốc”, người đó hầu như không nhận biết, ý thức được thế giới xung quanh, thực tế những gì đang diễn ra); người có cảm giác lâng lâng, sung sướng, nỗi buồn và những lo toan tan biến; bị ảo giác, có khi nhìn thấy cảnh vật thần tiên. Thuốc tác dụng lên tinh thần, não bộ đồng thời chi phối về hành vi, gây hưng phấn. Tác dụng của thuốc làm cho hành vi xung động tăng, bản năng tình dục tăng, trạng thái tinh thần đê mê. Đối với thuốc lắc thì người “phê thuốc” có biểu hiện hưng phấn, dễ hòa đồng, dễ bị kích thích từ các yếu tố bên ngoài như âm thanh, ánh sáng, lắc lư, quơ tay, múa chân theo nhạc... Đặc biệt, người “phê thuốc” không kiểm soát được hành vi (hành vi tự động). Thế nên khi đang “phê’ người đó có biểu hiện làm những hành vi bộc phát, vô nghĩa, có những cử chỉ, hành động mà không biết mình làm gì. Thậm chí, trong cơn mê có thể đâm chém, giết người nên khi “phê thuốc” rất dễ sinh ra các hành vi nguy hiểm, khó lường. “Phê thuốc” là trạng thái thần kinh bị kích thích. Trong khi đó, say rượu là trạng thái thần kinh bị ngộ độc do nồng độ cồn trong cơ thể quá cao”, bác sĩ Thắng phân tích. Như thế, bác sĩ Thắng so sánh biểu hiện của người say rượu có sự khác biệt về cơ bản với “phê thuốc” là khi say rượu cơ thể cũ rũ cù rù, đi đứng loạng choạng, nói năng lè nhè; khi quá say (nồng độ cồn trong máu quá cao) thì cơ thể mỏi nhừ, nằm chèo queo ngủ, thậm chí là hôn mê. Đặc biệt, người say rượu mặt đỏ và có nồng nặc mùi rượu nên rất dễ nhận biết. Viên An (ghi)