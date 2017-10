Sôi động ngay từ buổi họp báo

Chủ nhà vào “bảng tử thần” Trưa nay (24.9), ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho 8 đội bóng tranh tài tại vòng chung kết giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên. Lá thăm không may đưa đội chủ nhà Ninh Thuận rơi vào bảng A tử thần cùng với các đội Sông Lam Nghệ An, Cao su Đồng Tháp, SHB.Đà Nẵng. Sông Lam Nghệ An cùng SHB.Đà Nẵng là 2 đội từng nhiều lần đăng quang giải U.21 báo Thanh Niên. HLV Nguyễn Quang Sơn (Ninh Thuận) cho biết các đội bóng tham dự giải năm nay đội nào cũng đáng gờm. Lần đầu tiên dự giải lại với tư cách chủ nhà, các cầu thủ Ninh Thuận quyết thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhà những trận đấu hay, đẹp mắt. Trong thành phần đội chủ nhà có 8 cầu thủ gốc Ninh Thuận hiện thi đấu ở các đội khác. Đáng chú ý, tiền vệ Lê Duy Thanh từng thi đấu trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai. Do đó, Ninh Thuận hứa hẹn gây bất ngờ tại giải. Ở bảng B, đương kim vô địch Nam Định nhỉnh hơn so với 3 đội còn lại là Than Quảng Ninh, Đồng Tâm Long An, Khatoco Khánh Hòa. Giới chuyên môn dự báo cuộc cạnh tranh 2 suất vào bán kết ở bảng này sẽ rất gây cấn và hấp dẫn. Lịch thi đấu các trận đấu tại giải Lễ khai mạc và trận khai mạc giữa Ninh Thuận – Sông Lam Nghệ An được truyền hình trực tiếp trên các kênh: VTV6, VTC3, K+, HTVC thể thao, đài truyền hình Ninh Thuận, Đài truyền hình Khánh Hòa. Các trận đấu còn lại được trực tiếp trên Đài truyền hình Ninh Thuận và HTVC thể thao) Ngày 25.9: Bảng A: Cao su Đồng Tháp – SHB.Đà Nẵng (15 giờ 30), Ninh Thuận – Sông Lam Nghệ An (18 giờ 10). Ngày 26.9: Bảng B: Đồng Tâm Long An – Than Quảng Ninh (15 giờ 30), Nam Định – Khatoco Khánh Hòa (17 giờ 30). Ngày 27.9: Bảng A: Sông Lam Nghệ An – SHB.Đà Nẵng (15 giờ 30), Cao su Đồng Tháp – Ninh Thuận (17 giờ 30). Ngày 28.9: Bảng B: Khatoco Khánh Hòa – Than Quảng Ninh (15 giờ 30), Đồng Tâm Long An – Nam Định (17 giờ 30). Ngày 29.9: Bảng A: Sông Lam Nghệ An – Cao su Đồng Tháp (15 giờ 30, sân phụ), Ninh Thuận – SHB.Đà Nẵng (15 giờ 30, sân chính). Ngày 30.9: Bảng B: Khatoco Khánh Hòa – Đồng Tâm Long An (15 giờ 30, sân phụ), Nam Định – Than Quảng Ninh (15 giờ 30, sân chính). Ngày 2.10: Bán kết 1: Nhất bảng A – Nhì bảng B (16 giờ). Ngày 3.10: Bán kết 2: Nhất B – Nhì A (16 giờ). Ngày 5.10: Chung kết: 2 đội thắng ở bán kết (16 giờ). Quỳnh Anh