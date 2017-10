 Sông Lam cuộn sóng

Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục mạch chiến thắng để trở thành đội bóng duy nhất của V-League bất bại sau 6 vòng khi quật ngã cựu vương Đồng Tâm Long An ngay trên sân Long An chiều qua.

Không thể nói khác mùa này Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã chơi quá ấn tượng, khởi đầu còn hay hơn lần họ vô địch cách đây 2 năm. Không chỉ với dàn cầu thủ đồng đều có chất lượng, ngoại binh hay mà nội binh cũng không hề thua kém, đặc biệt là HLV Hữu Thắng tiếp tục tin tưởng lứa trẻ vừa vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên nên đã tạo nên chất trẻ trung, sôi nổi, quyết liệt và luôn khát khao giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào. Điều đó cộng với sự cổ vũ quá nhiệt tình của đông đảo lực lượng CĐV đã giúp tinh thần SLNA lên như diều gặp gió, chơi trận nào cũng hay, cũng máu lửa, tuy cũng có thẻ phạt do tranh cướp quá dữ dội nhưng không còn cảnh chém đinh chặt sắt từng bị lên án như những năm trước. Nếu các trận trước, sân Vinh đã bùng nổ với lượng khán giả kỷ lục hay sân Hàng Đẫy như bị nhuộm vàng thì chiều qua đến lượt sân Long An chẳng khác nào sân nhà của SLNA khi CĐV ken đầy các góc khán đài, nhảy múa reo hò cổ động như không hề biết mệt suốt trận tạo nên không khí bóng đá cuồng nhiệt.



Niềm vui của Trọng Hoàng và Ngọc Hải khi chia vui cùng CĐV SLNA - Ảnh: Bạch Dương

Với những lý do đó, SLNA không thắng mới lạ. Và thực tế dù thiếu Công Vinh do ngộ độc thực phẩm, nhưng SLNA nhanh chóng kiểm soát trận đầu và dễ dàng ghi bàn bằng lối chơi kết dính và bản lĩnh hơn hẳn chủ nhà. Lần lượt Hector và Quế Ngọc Hải đánh đầu giúp SLNA dẫn trước 2-0. Sau khi Việt Thắng gỡ 1-2 và ĐTLA mất người do Đỗ Đình Vinh đá thô bạo ở cuối trận, Trọng Hoàng đã ấn định tỷ số 3-1 trên chấm phạt đền. Khỏi phải nói CĐV SLNA vui như ngày hội như muốn nổ tung khán đài. Bỏ các đối thủ xếp sau đến 6 điểm, SLNA trở thành ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Xếp hạng sau 6 lượt: 1/ SLNA: 16 điểm, 2/ Hà Nội T&T: 10 điểm, 3/ Vicem Hải Phòng: 10 điểm (5 trận), 4/ SHB Đà Nẵng: 10 điểm (5 trận), 5/ HAGL: 10 điểm, 6/ Đồng Nai: 10 điểm, 7/ Thanh Hóa: 9 điểm, 8/ Vissai Ninh Bình: 6 điểm, 9/ XMXT Sài Gòn: 4 điểm (4 trận), 10/ ĐTLA: 4 điểm (5 trận), 11/ Becamex Bình Dương: 1 điểm, 12/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 1 điểm (5 trận).

Trong khi đó, dù cũng thi đấu máu lửa, nhưng một đội bóng Bắc Trung bộ khác là Thanh Hóa (TH) lại không có được niềm vui như SLNA khi trận thứ 3 liên tiếp không biết thắng. Bị Vicem Hải Phòng khai thác quá tốt các tử huyệt (thủ môn Tô Vĩnh Lợi bắt bóng không an toàn, hàng thủ hay giăng ngang và thiếu bọc lót) nên mới phút 5, TH đã bị dội gáo nước lạnh từ cú đánh đầu của Antonio. Phải vất vả, Lê Văn Thắng và Abbas giúp TH lật ngược tình thế dẫn lại 2-1. Thế nhưng cũng hệt như trận thua Hà Nội T&T khi bị đối phương đẩy tốc độ lên ở hiệp 2, TH tỏ vẻ đuối sức và giúp cho Hải Phòng đã gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền vẫn do công của Antonio.

Sau trận, HLV Mai Đức Chung cho rằng, đội TH của ông xứng đáng có 3 điểm nếu như không bị trọng tài Trần Trung Hiếu tước bỏ quả phạt đền ở gần cuối trận. Nhưng qua băng hình, trọng tài đã xử lý đúng vì trước đó tuy có tình huống phạm lỗi của hậu vệ HP ngoài vòng cấm nhưng Abbas không ngã và cố chạy thêm 2 bước để tự ngã trong vòng 16 m 50 nhằm tìm cú phạt đền. Hành động giả vờ này không qua mắt được trọng tài và cách xử lý cương quyết “tặng” anh này thẻ vàng của Hiếu là hoàn toàn chuẩn xác.

