Sông Lam Nghệ An lo “chảy máu” tài năng

Trả lời báo chí sau trận thắng Becamex Bình Dương, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sông Lam Nghệ An thừa nhận “ Sau mỗi mùa giải, Sông Lam Nghệ An luôn phải đối mặt với vấn đề nhân sự. Có nhiều cầu thủ sẽ hết hợp đồng sau khi V.League 2019 kết thúc. Tôi khẳng định là bất cứ cầu thủ nào của Sông Lam Nghệ An cũng mong muốn ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương. Dù có ít tài chính một chút họ vẫn muốn ở lại. Họ chỉ ra đi khi không đạt được thỏa thuận. Vì thế tôi hy vọng vấn đề về nhà tài trợ sẽ sớm được giải quyết để các cầu thủ yên tâm cống hiến”.

HLV Nguyễn Đức Thắng Khả Hòa

Nhà tài trợ trong vài năm qua của Sông Lam Nghệ An là Ngân hàng Bắc Á, nhưng đơn vị này cũng đang bắt đầu “xem xét” lại có nên tiếp tục kéo dài hoặc giảm bớt tài trợ cho đội bóng. Khi được hỏi sâu hơn về vấn đề nhà tài trợ ở mùa giải 2020, HLV của SLNA cho rằng mọi chuyện vân đang đàm phán, nhưng đây là khó khăn chung rất cần sự chung tay của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ông Thắng nói “Chúng tôi vẫn đang làm việc với tỉnh và nhà tài trợ, tôi hy vọng lãnh đạo tỉnh sẽ đưa ra định hướng sớm nhất để đội bóng yên tâm chuẩn bị cho mùa giải mới”.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh Khả Hòa

Sông Lam Nghệ An từ gần 20 năm qua vẫn được xem là lò đào tạo tài năng bậc nhất của Việt Nam. Rất nhiều cầu thủ thành danh nhưng cũng không thể trụ vững ở môi trường đầy chất bóng đá này chỉ vì vòng xoáy của bóng đá chuyên nghiệp. Lần lượt nhưng cái tên như Công Vinh, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Đình Đồng đều phải ra đi. Ngay Quang Tình, Hoàng Văn Bình hiện tại cũng có thời gian bôn ba ở các CLB khác

Hồ Khắc Ngọc (trái) Khả Hòa

Theo thống kê SLNA sẽ có tới 14 cái tên hết hợp đồng sau khi mùa giải 2019 kết thúc. Trong đó có những gương mặt thi đấu ấn tượng trong thời gian qua như Hồ Khắc Ngọc, Trần Nguyên Mạnh, Trần Đình Hoàng, Võ Ngọc Toàn.... Ho đã và đang được các đội bóng có thực lực ở V.League quan tâm đặc biệt. Nhưng như Khắc Ngọc nói “Nếu CLB đảm bảo được một số chế độ lương bổng và phí lót tay phù hợp thì chúng tôi vẫn muốn ở lại cống hiến cho SLNA”