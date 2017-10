Sông Lam Nghệ An vẫn rất nhớ... Quế Ngọc Hải

Mặc dù chỉ mới được 1 điểm sau 3 vòng đấu nhưng Sông Lam Nghệ An cũng đã cống hiến cho V-League 2016 một trận đấu đầy kịch tính, hòa 3-3 với QNK.Quảng Nam vào chiều qua.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường chia sẻ: “Chúng tôi tạm hài lòng về trận đấu, các cầu thủ trẻ đã bắt đầu hòa nhập tốt hơn so với 2 trận đấu trước đó. Nguyên nhân chúng tôi để thủng lới tới 3 bàn thắng là do sai lầm của hàng thủ, trong trận đấu này, hàng thủ của SLNA chơi quá kém”.



Đánh giá về các cầu thủ, HLV Ngô Quang Trường cho hay, ban huấn luyện cũng khuyến khích và động viên các cầu thủ rất nhiều, nhưng năng lực của các em chỉ có thế nên cũng phải chấp nhận.



Chia sẻ về việc CĐV đến sân Vinh ngày một thưa vắng, ông Trường buồn bã: “Những trận đấu vừa qua tại sân Vinh, CĐV bỏ ra về từ rất sớm khi trận đấu chưa kết thúc khiến chúng tôi thực sự rất buồn. Theo tôi nghĩ do thành tích gần đây của SLNA không tốt, nên khiến CĐV thất vọng”.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (áo trùm đầu) đến sân cổ vũ cho đội nhà



Ở trận đấu này, trung vệ Quế Ngọc Hải - hiện đang thụ án treo giò - cũng có mặt trên khán đài từ rất sớm để theo dõi trận đấu. Anh mặc chiếc áo khoác trùm đầu, tránh sự để ý của các CĐV.

Với án treo giò cấm thi đấu 6 tháng, Quế Ngọc Hải sẽ tạm xa sân cỏ từ ngày 18.9.2015 đến 18.3.2016. Anh sẽ phải bỏ 4 vòng đấu đầu tiên ở V-League của SLNA. Đến 10.4.2016, Ngọc Hải mới có thể chính thức ra sân ở đấu trường này vì V-League tạm nghỉ để các cầu thủ tập trung đội lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.

