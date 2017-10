Sông Lam Nghệ An vào vòng 2

Sông Lam Nghệ An (SLNA) trở thành đội bóng Việt Nam thứ ba liên tiếp sau Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng lọt vào vòng 2 AFC Cup bằng chiến thắng 4-2 trước VB đến từ Maldives chiều qua.

Thành công của đội bóng xứ Nghệ chỉ mới đến sau 3 lượt trận gần đây khi 3 trận lượt đi trước đó cách bố trí đội hình cũng như cách chơi của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng khiến người hâm mộ có phần thất vọng. Thời điểm đó không ít người cho rằng SLNA đã chủ động buông đấu trường AFC Cup để dồn sức cho mặt trận chính là V-League. Thực tế chính ban huấn luyện đội bóng cũng sợ cầu thủ quá tải và mất nhiều sức do di chuyển đến Indonesia cũng như Maldives sẽ rơi vào tình trạng kiệt lực khi phải tham gia nhiều mặt trận nên đã đưa đội hình 2 gồm nhiều cầu thủ dự bị, thậm chí chẳng có cầu thủ ngoại nào thi đấu AFC Cup với tư tưởng đá cho xong nhiệm vụ. Ngay cả trận đầu tiên trên sân nhà tiếp TSW của Hồng Kông dù trình độ có phần nhỉnh hơn đối phương nhưng sự không quyết tâm cộng với chủ quan của vài cầu thủ khiến SLNA trả giá bằng trận thua. Cũng may là trong bảng có VB quá yếu nên đội hình dự bị của SLNA cũng thắng được trên sân khách, nhưng liền đó lại là trận thua trước Sriwijaya của Indonesia.



Niềm vui chiến thắng của SLNA - Ảnh: Khả Hòa

Mọi chuyện đã đảo chiều từ sau chiến thắng trước đội bóng đến từ đất nước vạn đảo ở trận lượt về với tỷ số 4-0 giúp SLNA thắp lại hy vọng. Thêm vào đó nhờ được nghỉ vòng 12 (do đá sớm cộng với đã hoàn thành mục tiêu ở V-League lượt đi khi dẫn đầu bảng với cách biệt đáng kể với các đội xếp sau), nên SLNA dồn sức cho trận đấu mấu chốt với TSW ngay tại Hồng Kông. Chiến thắng nghẹt thở giờ chót 3-2 trước đội bóng này đã đưa SLNA từ chỗ ít hy vọng nhất trở thành ứng viên sáng giá vào vòng 2. Và đúng như tính toán, chiều qua SLNA chỉ cần đưa ra đội hình phụ hệt như trận thắng Sriwijaya cũng dễ dàng thắng VB 4-2 sau khi dẫn trước đến 4-0. Các bàn thắng lần lượt do Như Thuật, Công Mạnh, Thierry và Kavin Bryan ghi. Chiến thắng này đã đưa SLNA lên đầu bảng với 12 điểm, vì trước đó TSW thua Sriwijaya 2-3, nhường vé thứ nhì vào vòng 2 cho đội bóng Indonesia (10 điểm) và họ sẽ gặp đội Persipura (Indonesia) nhì bảng H trong trận knock out trên sân Vinh ngày 25.5 (đá một lượt).

Vấn đề giờ đây nằm trong quyền tự quyết của SLNA. Khi V-League khởi tranh lượt về, chắc hẳn SLNA phải có những bài tính bảo toàn lực lượng vì trước và sau trận đấu với Persipura, đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp Đồng Tâm Long An trên sân nhà ngày 21.5 và sau đó với Vincem Hải Phòng tại sân Lạch Tray ngày 29.5. Có thể họ không cần sự hỗ trợ của Ban tổ chức V-League vì mật độ 4 ngày/trận cũng không ảnh hưởng lắm do không phải di chuyển nhiều. Do vậy đó là thời cơ lớn để thầy trò Hữu Thắng tiếp tục phát huy thành quả, nối gót Bình Dương, Đà Nẵng vào tứ kết ở sân chơi này.

T.Khoa