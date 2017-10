Sóng ngầm ở Navibank Sài Gòn

Nội tình Navibank Sài Gòn (NSG) đang rối ren trước trận play-off với Than Quảng Ninh (TQN) vào chủ nhật 5.9 tới trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng).

Xếp hạng 13 ở V-League, đáng ra NSG phải xuống hạng trực tiếp, nhưng họ đã sớm nhận được tin vui khi V-League năm nay chỉ có một đội rớt hạng là Nam Định còn mình được đá play-off, bởi giải hạng nhất không có đủ 9 đội chuyển đội sang bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, lãnh đạo NSG chưa kịp mừng bởi có cơ may trụ lại V-League, thì họ lại lo lắng bởi nhiều trụ cột không toàn tâm toàn ý cho trận cầu quan trọng này.

Với thực lực nhỉnh hơn đội hạng nhất TQN, nếu các cầu thủ NSG chịu đá và đá đúng thực lực của mình, họ sẽ có cửa thắng nhiều hơn đội bóng phía Bắc. Lịch sử cũng đứng về NSG, bởi 6 trận play-off trước đây, tỷ số 4-2 đang đứng về các đại diện ở giải đấu cao hơn. Chỉ có hai lần đội hạng nhất làm nên bất ngờ là Hải Phòng thắng Huế ở mùa giải 2006 và Đồng Tháp thắng Bình Định năm 2008.

Thế nhưng hiện NSG lại đang đối đầu với những khó khăn, khi ngay sau khi V-League kết thúc có không ít trụ cột đã viện nhiều lý do khác nhau để nghỉ tập. Đây là chiêu “giả bệnh để lãn công” của các cầu thủ NSG, bởi họ đã được tái ký hợp đồng với đội bóng, nhưng lại chưa được nhận tiền lót tay nên đã “bắn tiếng” làm reo. Tình hình căng thẳng đến mức HLV Mai Đức Chung phải đưa toàn đội về tập trung ở Long An để ổn định tư tưởng cầu thủ. Ngay cựu HLV NSG Vũ Quang Bảo cũng phải ra mặt để trấn an các học trò cũ của mình. Trao đổi với chúng tôi, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi đã động viên các em rất nhiều, bởi nếu chiến thắng, các cầu thủ sẽ nhận được tiền thưởng lớn từ NSG và mọi chuyện cũng sẽ được lãnh đạo của đội bóng giải quyết. Tôi tin các cầu thủ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp, nên họ sẽ gắng sức trong trận play-off”.

