'Sốt nhẹ' vé trận Việt Nam - Avispa Fukuoka

Giá vé trận giao hữu đội tuyển Việt Nam gặp CLB Fukuoka giao động ở 3 mức: 50.000 đồng, 80.000 đồng và 120.000 đồng cho các khán đài D,C,B và A. Tuy nhiên, vé ở khán đài A (khu vực tốt nhất) chỉ bắt đầu bán từ 14 giờ ngày 12.11, tức là 4 tiếng trước giờ bóng lăn.

Khi chúng tôi đặt vấn đề mua vé khán đài A, nhân viên bán vé không trả lời, chỉ đưa ngón tay hướng về bảng thông báo. Tôi hỏi tiếp vì sao bán trễ vậy? Câu trả lời chỉ là cái lắc đầu...



Các quầy vé chừng 30 mét, một nhóm phụ nữ trung niên cầm trên tay ít tấm vé khán đài A. Họ chào bán với giá 300.000 đồng/vé, nếu mặc cả tốt thì vẫn có thể mua với giá 250.000 đồng/vé. Thật ra số lượng vé “chợ đen” cũng không nhiều, theo giải thích của chị C - người bán vãng lai trước sân vận động, chị cũng chỉ có 4 vé, đây toàn là vé tặng.

Chị C nói: “Anh mua đi, chứ đến chiều xếp hàng mệt lắm, 2 giờ chiều mới bán vé khán đài A. Lúc đó nắng, anh xếp hàng mấy tiếng mới vô sân được. Chi cho khổ vậy?!”. Tôi lấy cớ hỏi ý kiến người thân rồi mới quyết định mua hay không. Thật may là chị C cười dễ chịu: “Rồi, chừng nào anh mua thì quay lại đây”.

Cũng ở trước sân Cần Thơ, anh Sang và chị Đẹp là hai người đầu tiên bán dụng cụ cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Quốc kỳ, dây đeo, kèn hơi và áo cờ đỏ sao vàng được bán ở một góc đường. Giá cả phải chăng, nếu không muốn nói là rất rẻ. Vài chục ngàn cho dây đeo, kèn hơi, đắt nhất là chiếc áo có giá 60.000.

Anh Sang cho biết: “Tôi tranh thủ bán hôm nay thôi, từ sáng tới chiều là xong, lâu lâu mới có trận banh như vầy, chắc sẽ bán được khách”.

Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế tại sân Cần Thơ, sự kiện này thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hỏi thăm người chạy xe ôm trước sân bóng, tôi được biết vài ngày qua có nhiều người hâm mộ mua vé. Họ không chỉ là người Cần Thơ mà còn từ các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Đồng Tháp hay thậm chí là tận Cà Mau xa xôi. Sân bóng có sức chứa chừng 44.000 chỗ ngồi của Tây Đô dự kiến sẽ chật kín khán giả.





Trần Tuấn Anh