“Sốt” trước trận chung kết AFF Cup

Hôm qua, LĐBĐ Malaysia (FAM) chính thức bán vé trận chung kết lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil, và họ thực sự choáng ngợp trước nhu cầu quá lớn của người hâm mộ. Ông Datuk S.Sivasundaram - đại diện của FAM trong việc phát hành vé - cho biết: “Chắc chắn lượng vé sẽ phải gần gấp đôi so với số lượng 45.000 vé đã bán trong trận bán kết lượt đi với đội tuyển VN giữa tuần trước. Chúng tôi dự định bán khoảng 85.000 vé cho trận chung kết lượt đi”.

Ông Sivasundaram cũng tiết lộ là cơn sốt vé đã bắt đầu kể từ khi tuyển Malaysia bất ngờ đánh bại đội VN 2-0 ở bán kết lượt đi và sau trận lượt về hòa 0-0 để đưa đội nhà vào chung kết sau 14 năm chờ đợi.

Về phần mình, LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng liên tục tăng giá vé vì lượng khán giả có nhu cầu quá lớn. Giá vé ở trận chung kết lượt về sắp tới trên sân Gelano Bungkarno tăng gấp đôi so với giá vé ở bán kết (cũng từng được tăng gấp đôi so với 3 trận vòng bảng), cụ thể 1 vé ở khu vực khán đài VIP nay có giá chính thức lên đến 1 triệu rupiah (khoảng 2,1 triệu đồng). Mặc dù vậy, người hâm mộ bóng đá Indonesia vẫn ùn ùn đi mua vé ủng hộ đội nhà trước cơ hội đăng quang rất lớn. Do đó, PSSI cũng thông báo số lượng vé sắp bán ra vào khoảng 76.871 vé.

Trong khi đó, HLV Alfred Riedl và các học trò của mình ở tuyển Indonesia ý thức được sự kỳ vọng rất lớn từ CĐV nhà. Và để giảm sức ép, trong mấy ngày qua, ông Riedl hối thúc các cầu thủ tập trung cao độ vào tập luyện, tránh tiếp xúc báo chí và người hâm mộ. Tuyển Indonesia cũng sẽ tập luyện tại Jakarta cho đến hết ngày thứ sáu rồi mới bay sang Kuala Lumpur.

Ngoài ra, báo chí Indonesia thực sự lên cơn sốt khi liên tục kêu gọi CĐV hãy đến sân thật đông để là “cầu thủ thứ 12” ủng hộ đội nhà. Ở chiều ngược lại, báo chí Malaysia cũng rất lạc quan tuy có phần e dè trước sức mạnh của Indonesia. Bình luận viên Eric Samuel của tờ Malaysia Star cho biết: “Bộ ba tấn công Gonzales, Irfan và Okto của Indonesia thực sự là mối nguy hiểm rất lớn của tuyển Malaysia trong cả 2 lượt trận chung kết”.

LĐBĐ Indonesia đã “trúng đậm” khi riêng tiền bán vé ở 2 trận bán kết đã thu được tổng cộng gần 13,6 tỉ rupiah, và nay với sức nóng của trận chung kết lượt về, họ dự định kiếm được ít nhất 10,5 tỉ rupiah (khoảng 1,17 triệu USD).

Giang Lao