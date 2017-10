Sốt vé Park Ji Sung

Theo tin từ VFF, danh thủ người Hàn Quốc Park Ji Sung và những người bạn sẽ đến TP.HCM vào tối 13.6. Sáng 14.6, anh sẽ tham gia hướng dẫn kỹ thuật cho trẻ em năng khiếu tại Trung tâm TDTT Thành Long, tham dự chương trình do quỹ từ thiện của Park Ji Sung tổ chức với các tập đoàn kinh tế Hàn Quốc, sau đó ra sân Thống Nhất tập nhẹ.

14 giờ ngày 15.6, Park Ji Sung và những người bạn sẽ tham gia cuộc họp lãnh đội, sau đó họp báo tại sân Thống Nhất do VFF tổ chức lúc 15 giờ và ra sân thi đấu lúc 18 giờ. Trong trận đấu mang tên “Cúp Giấc mơ châu Á” này, 55 khán giả may mắn sẽ được nhận các phần thưởng là các quả bóng lưu niệm có chữ ký của Park Ji Sung và các phần quà khác do quỹ từ thiện của Park Ji Sung trao tặng.



Park Ji Sung và Patrice Evra sẽ có mặt tại TP.HCM - Ảnh: AFP

Hiện tại, 16.000 vé của trận đấu này đang được phân phối đến khán giả, trong đó 13.000 vé được phân phối theo con đường dành cho các nhà tài trợ và các mạnh thường quân tham gia hỗ trợ quỹ từ thiện của Park Ji Sung, còn lại 3.000 vé được giao cho VFF (400 vé) và BTC sân Thống Nhất (2.600 vé) để phân phối cho đối tác VN. Do toàn bộ là vé mời nên số vé sẽ không được bán rộng rãi. Giá trị mỗi vé theo thông báo từ BTC là 100 USD, riêng các vé VIP khán đài A có giá trị cao hơn rất nhiều.

Hiện tại cơn sốt vé xem trận đấu của Park Ji Sung đang lên đỉnh điểm khi rất đông khán giả hâm mộ săn lùng ráo riết các vé xem trận đấu không thể bỏ qua này. Ông Trần Đình Huấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, cho biết đến ngày 13.6, BTC sân mới bắt đầu phân phối số lượng 2.600 vé này theo tiêu chuẩn đã đăng ký của các cơ quan chức năng nên không thể đáp ứng được hết nhu cầu của người hâm mộ.

T.K