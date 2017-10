Sốt vé trận ĐTLA - HAGL

(TNO) Trong ngày đầu tiên mở bán vé trận đấu giữa Đồng Tâm Long An (ĐTLA) - Hoàng Anh Gia Lai hôm nay (8.1), 2.000 vé đã được bán sạch chỉ trong buổi sáng.

Sức hút của lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh quá lớn, nên khi cửa phòng vé vừa mở lúc 8 giờ 30 đã xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy vì ai ai cũng mong muốn mua được vé.

Lúc đầu, ban tổ chức bán vé không hạn chế, một người có thể mua được 10 vé, nhưng nhận thấy dân phe vé quá đông, nên ban tổ chức đã quyết định chỉ bán cho mỗi người 2 vé. Dù vậy, gần 2.000 vé đầu tiên đã nhanh chóng được bán hết vào buổi sáng.

Để đảm bảo an ninh và an toàn cho trận đấu, dù sân Long An có sức chứa gần 20.000 người, nhưng ban tổ chức chỉ phát hành 10.500 vé trong đó có 1.500 vé mời.

Để hạn chế tình trạng phe vé đầu cơ, ban tổ chức đã quyết định bán vé rải rác từ đây đến ngày diễn ra trận đấu (11.1), mỗi ngày chỉ bán 2.000 vé để những người hâm mộ có thể thu xếp thời gian đến mua.

Giá vé cũng được bán khá rẻ với mức giá cao nhất là 25.000 đồng khán đài A, các khán đài B và C,D lần lượt là 20.000 đồng, 15.000 đồng.

Trao đổi với chúng tôi, chủ tịch CLB ĐTLA Võ Thành Nhiệm nói: “Đây là lần đầu tiên sân Tân An diễn ra cảnh sốt vé đến như vậy. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ dễ dàng mua được vé để vào sân. ĐTLA sẽ chơi hay ở trận đấu này với mục tiêu có ít nhất một điểm”.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi bán vé đầu tiên hôm nay



Người hâm mộ đến mua vé từ khá sớm

Xuất hiện tình trạng phe vé rao bán ngay bên ngoài phòng bán vé

Dòng người xếp hàng chờ mua vé

Càng đến trưa, cảnh chen lấn, xô đẩy bắt đầu xuất hiện trước quầy bán vé

Mỗi người chỉ được phép mua 2 vé

