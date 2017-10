Sốt vé xem U.19 Việt Nam

Thức ăn của AS Roma phải cân đo từng gram Không chỉ gửi danh sách thực đơn cho từng bữa ăn, U.19 AS Roma còn yêu cầu phía BTC giải U.19 Nutifood phải cân đo các loại thực ăn đúng từng gram mà họ yêu cầu.

U.19 AS Roma - Ảnh: AFP Ví dụ như món mì Ý, khẩu phần ăn cho từng thành viên buổi trưa là 120 gram, buổi tối là 100 gram. AS Roma cũng cẩn thận yêu cầu muối nấu cho các bữa ăn của họ phải là muối I-ốt. Khi nấu nướng nếu phải dùng dầu thì chỉ dụng với định lượng tối thiểu và phải là dầu ô-liu nguyên chất. Trước yêu cầu của AS Roma, bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, đại diện công ty Nutifood - đơn vị tài trợ tổ chức giải, nói: “AS Roma cẩn thận như vậy là hoàn toàn chính xác với các cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi cần biết chính xác năng lượng mà các cầu thủ hấp thụ trong từng bữa ăn. Việc yêu cầu của AS Roma là chính đáng nên chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của họ”.