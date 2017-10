SQC Bình Định khó thắng

Trở về sân nhà tiếp Fico Tây Ninh, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) cũng đặt mục tiêu giành 3 điểm sau trận hòa với Cần Thơ. Dự đoán: SGXT thắng 3-1.

Các trận còn lại: Than Quảng Ninh (TQN) với lợi thế sân nhà sẽ có cơ hội trước Nam Định, dự đoán: TQN thắng 1-0. Kienlong bank Kiên Giang (KG) được đánh giá nhỉnh hơn so với đội khách Đồng Nai nên nhiều hy vọng lấy 3 điểm, dự đoán: KG thắng 1-0. Trận đấu giữa Hà Nội và TP.HCM trên sân Hàng Đẫy sẽ có khả năng hòa; dự đoán: hòa 1-1. Ở sân Long Xuyên, dự đoán: An Giang thắng Xổ số kiến thiết Cần Thơ 2-0.

Thành Thắng