SQC Bình Định lấy lại ngôi nhì

Trong khi đó, Than Quảng Ninh dù dẫn trước do Minh Tuấn ghi nhưng đã bị chủ nhà Thái Sơn Quảng Nam cầm chân 1-1 nên mất cơ hội vươn lên và chấp nhận xếp thứ tư đồng thời sẽ mất Philip Oronko trận tới do thẻ đỏ. Tương tự, An Giang bất ngờ sa sút trên sân Tự Do khi thua đội chót bảng Huda Huế đến 2-4. Các bàn thắng của Huế do Viết Bình, Ngọc Trung và Adelaya (2 bàn) ghi. Nhờ 3 điểm quý giá này, Huế thu ngắn khoảng cách với nhóm trên chỉ còn 6 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng tìm đường trụ hạng.



CLB TP.HCM (áo trắng) giành được chiến thắng khó nhọc trên sân nhà - Ảnh: Khả Hòa

Nhờ TQN, AG bị khựng lại, đội Xổ số kiến thiết Cần Thơ thắng Đồng Nai 1-0 với bàn thắng của Đinh Cường đã vươn lên áp sát nhóm đầu. Còn Fico Tây Ninh (TN) đã có trận thắng đậm trước Hà Nội với tỷ số 4-1 để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng cũng trả giá với thẻ đỏ của Anh Phúc. Trận còn lại trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM thắng Nam Định 1-0 nhờ bàn thắng của Smart. Trận này có đến 2 thẻ đỏ cho Đinh Kiên Trung (TP.HCM) và Vũ Quang Thành (NĐ) cùng 8 thẻ vàng (NĐ 6 thẻ).

Xếp hạng sau 19 lượt: 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 45 điểm, 2/ Bình Định: 32 điểm, 3/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 30 điểm, 4/ Than Quảng Ninh: 29 điểm, 5/ An Giang: 28 điểm, 6/ Cần Thơ: 27 điểm, 7/ Đồng Nai: 25 điểm, 8/ Hà Nội: 25 điểm, 9/ TDC Bình Dương: 24 điểm, 10/ CLB TP.HCM: 22 điểm, 11/ Tây Ninh: 20 điểm, 12/ Quảng Nam: 18 điểm, 13/ Nam Định: 17 điểm, 14/ Huế: 12 điểm.

Q.H - D.Doanh - D.Thu - V.Hiệp - L.Trí