SQC Bình Định lấy lại ngôi nhì

Với chiến thắng 2-0 trước Fico Tây Ninh (Việt Khoa và Cruz ghi), trong khi Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) cũng chơi sân nhà nhưng lại để Than Quảng Ninh cầm chân 3-3, đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện lấy lại vị trí thứ nhì tiếp tục sống lại hy vọng giành quyền lên hạng. Đội bóng của HLV Lại Hồng Vân một lần nữa cho thấy có vẻ như bắt đầu bị đuối trên sân nhà. Hai lần Than Quảng Ninh dẫn trước 1-0 và 2-1 (do Eduardo và Minh Tuấn ghi), Hải Anh phải vất vả mới lập cú đúp gỡ 2-2. Sau khi Hải Thịnh nâng 3-2 thì chủ nhà KG lại không thể giữ cách biệt khi để Văn Chính gỡ 3-3.

Mô tả Với chiến thắng 2-0 trước Fico Tây Ninh (Việt Khoa và Cruz ghi), trong khi Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) cũng chơi sân nhà nhưng lại để Than Quảng Ninh cầm chân 3-3, đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện lấy lại vị trí thứ nhì tiếp tục sống lại hy vọng giành quyền lên hạng. Đội bóng của HLV Lại Hồng Vân một lần nữa cho thấy có vẻ như bắt đầu bị đuối trên sân nhà. Hai lần Than Quảng Ninh dẫn trước 1-0 và 2-1 (do Eduardo và Minh Tuấn ghi), Hải Anh phải vất vả mới lập cú đúp gỡ 2-2. Sau khi Hải Thịnh nâng 3-2 thì chủ nhà KG lại không thể giữ cách biệt khi để Văn Chính gỡ 3-3. Trong khi đó, An Giang cũng có sự vươn lên mạnh mẽ khi quật ngã TDC Bình Dương 3-1 ngay trên sân khách (Sulaiman ghi 2 bàn, Quốc Thanh đá phản khiến bàn thắng của Nkemi cho TDC Bình Dương không có tác dụng gì). Đồng Nai cũng vươn lên sau khi quật ngã Hà Nội 3-1 (Hữu Phát, Santana, Đình Khang ghi). Thái Sơn Quảng Nam cũng hạ Huế đến 4-0 (Bruno ghi 2 bàn, Đức Nhật và bàn đá phản của hậu vệ Huế). Bất ngờ nhất là, CLB TP.HCM thua Cần Thơ 1-3 ngay trên sân Thống Nhất (Tshamala, Minh Sen và Alex ghi) khiến đại diện của TP.HCM vẫn có thể bị kéo xuống nhóm dưới. Xếp hạng sau 16 lượt: 1/ SGXT: 38 điểm, 2/ SQC Bình Định: 28 điểm, 3/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 26 điểm, 4/ Than Quảng Ninh: 25 điểm, 5/ Đồng Nai: 24 điểm, 6/ An Giang: 24 điểm, 7/ TDC Bình Dương: 22 điểm, 8/ Hà Nội: 21 điểm, 9/ Cần Thơ: 21 điểm, 10/ Quảng Nam: 16 điểm, 11/ Tây Ninh: 16 điểm, 12/ CLB TP.HCM: 16 điểm, 13/ Nam Định: 13 điểm, 14/ Huế: 8 điểm. Q.H - P.Hùng - V.Hiệp - C.Thiện - T.Tài - L.Trí