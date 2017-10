SQC Bình Định sống lại hy vọng

Cơ hội lên hạng của đội bóng đất võ được hâm nóng trở lại, sau khi có chiến thắng ấn tượng 4-1 ngay trên sân Tam Kỳ của đối thủ mạnh Quảng Nam ở vòng 18 giải hạng nhất chiều qua để vươn lên nhì bảng với 28 điểm, chỉ còn kém đội đầu bảng Hà Nội 7 điểm (Hà Nội hòa Trẻ Đà Nẵng 0-0 được 35 điểm).

Tuy nhiên, phía sau SQC Bình Định lại là một loạt đội chỉ kém 1 điểm, trong đó nỗ lực nhất chính là Đồng Tâm Long An của bầu Thắng khi vượt qua An Giang 1-0 để vươn lên 27 điểm. Cùng số điểm này, ngoài An Giang còn có Cần Thơ khi thắng Đồng Nai 1-0, và Than Quảng Ninh hòa Tây Ninh 1-1.

Các kết quả khác: Lâm Đồng thắng TDC Bình Dương 1-0, Trẻ Hà Nội - CLB TP.HCM 1-1.

