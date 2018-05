Sự cố từ trận HAGL - Hà Nội: Sẽ có án nặng sau trận cầu xấu xí

Hôm qua, lãnh đạo VFF và VPF đã nhận được báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát TT. Theo đó, TT Lân được nhận định hoàn thành tốt nhiệm vụ. VPF sẽ tổng hợp tư liệu và gửi sang Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN để ban này có những hình thức xử lý thích đáng với những cá nhân, tập thể vi phạm.

HLV Chu Đình Nghiêm đang đối mặt với mức phạt không nhẹ, có thể bị đình chỉ làm nhiệm vụ vài trận do lỗi phản ứng. Ban tổ chức sân của CLB HAGL cũng sẽ bị phạt vì lỗi không đảm bảo an ninh an toàn trận đấu.