Sức ép trước trận tử chiến

Không phải tai nạn

Có ý kiến cho rằng trận thua Philippines là một tai nạn của tuyển VN. Nó giống như biểu đồ hình sin mà chúng ta hay trải qua mỗi lần thi đấu quốc tế là nếu có trận thắng vang dội thì y như rằng liền đó là thất bại ê chề (!?).



Thành Lương sẽ giúp cho tuyển VN tìm được lối thoát trước Singapore? - Ảnh: Ngô Nguyễn - Khả Hòa

Nhưng chứng kiến những gì mà chúng ta thể hiện trong trận thua Philippines, tôi cho đó không phải là tai nạn. Đó chính là thất bại do sự chủ quan của chúng ta trong việc đánh giá chưa hết về đối thủ, nghĩ rằng Philiipines may mắn mới có được trận hòa với Singapore nhờ bàn thắng phút chót nên với phong độ cực tốt sau chiến thắng trước Myanmar, cứ đá bình thường trước sau gì rồi cũng thắng. Bản thân ông Calisto cũng biết muốn thắng người Philippines chẳng dễ dàng gì. Bởi ông từng nói với 8 cầu thủ nhập tịch trong đội hình thì Philippines giờ đây là đội bóng khác, vượt qua họ sẽ rất cam go và khó khăn. Nhưng ngay hiệp đầu trận gặp Philippines, xem qua màn ảnh truyền hình vẫn thấy nét mặt ông Calisto chẳng có gì lo lắng, thậm chí khi bóng ra ngoài sân, ông còn giữ bóng đùa vui cho cầu thủ của mình. Có lẽ khi đó ông vẫn tin VN rồi sẽ chiến thắng, mà không lường hết những tiến bộ của Philippines cũng như sự bế tắc của chính đấu pháp mình đã chọn.

Thật sự trận thua này khiến cho nhiều người nhớ lại trận tuyển VN thua U.23 Úc 0-2 ở Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúng ta đã chọn đấu pháp không đúng trước đối thủ có thể hình to cao, phòng thủ nhiều tầng, có chiều sâu và luôn chơi áp sát. Lẽ ra phải bình tĩnh tìm cơ hội từ những pha dàn xếp mạch lạc, di chuyển không bóng nhiều để tìm cách kéo dãn hàng phòng ngự đối phương rồi bật tường, chọc khe, chồng biên hữu hiệu thì các tuyển thủ VN lại chọn một phong cách đá lạ lẫm là rót bóng bổng từ biên vào giữa, vấp phải hàng thủ cao to của đối phương bật ra rồi nôn nóng dứt điểm từ xa. Đây vốn không phải là điểm mạnh vì nhiều tuyển thủ VN sút xa không tốt, lực sút không hiểm.



Nụ cười sẽ trở lại trên những gương mặt rạng ngời như chiến thắng trước Myanmar?

Bây giờ hoặc không bao giờ

Chúng ta đã trở lại mặt đất sau cú sốc trước Philippines. Ở góc độ chuyên môn cũng như tâm lý, đây là thất bại cần thiết giúp chúng ta nhìn lại những nhược điểm của mình. Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi dù ai cũng thấy rõ những sai sót khó chấp nhận từ thầy đến trò trong trận thua vừa qua. Cái chính là phải siết chặt tay dồn hết sức, thể hiện sự quyết tâm cao trong trận đấu sống còn với người Singapore. Đội bóng của ông Avramovic đã thể hiện bản lĩnh rất tốt khi bị dẫn bàn trong trận thắng ngược Myanmar. Còn chúng ta chưa làm được điều đó là do đánh mất đi sự tự tin và hoảng hốt khi gặp đội chơi phòng ngự kín. Nói cách khác khi tuyển VN chủ động tấn công thì chưa bao giờ chúng ta chơi tốt hơn khi đá phòng ngự phản công, trừ phi đối thủ sơ hở hay phạm lỗi cho chúng ta khai thác như Myanmar đã vỡ trận sau trận thua VN 1-7.

Trong tình thế buộc phải thắng Singapore, lối chơi của tuyển VN hơn lúc nào hết càng phải kín kẽ chắc chắn hơn bao giờ hết. Chúng ta đã trả giá cho sự nôn nóng nên không nhất thiết phải mạo hiểm mà nên chơi như cách từng chơi với người Singapore. Nghĩa là nên đá với đội hình chặt chẽ ở giữa sân, khống chế tốt trung tuyến. Hơn thế, Singapore cũng phải căng ra đá vì sợ thua bị loại nên có thể sẽ phủ đầu chúng ta. Đó sẽ là thời cơ cho tuyển VN khai thác mà như Quang Hải từng làm được trên đất Singapore hai năm trước.

Quang Tuyến