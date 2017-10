Super League hâm nóng cầu trường

Trong điều kiện bóng đá VN đang chuyển giao và dư âm thất bại của U.23 VN tại SEA Games vẫn còn, nhưng lượng khán giả đến các sân trong ngày khai mạc Super League đã làm ấm lòng các CLB và những nhà tổ chức.

Rộn ràng các sân

Nếu so với con số trung bình hơn 7.000 khán giả của ngày khai mạc V-League năm rồi (51.000 người xem của 7 trận) với khoảng 6.000 người của ngày mở đầu mùa bóng Super League năm nay (42 ngàn người của 7 trận), ắt hẳn nhiều người sẽ cho rằng lượng người xem đã giảm sút và cái tên mới của giải bóng đá cao nhất cũng như cách điều hành của công ty tổ chức giải đấu VPF chưa có gì thu hút. Thế nhưng cần phải thấy một thực tế là con số chênh lệch này không đáng kể, nếu không muốn nói trong điều kiện bóng đá VN hiện nay thì lượng cổ động viên đến sân như thế là đông và phần nào đã tạo khí thế bước đầu.

Vì sao? Bóng đá VN đang trải qua một giai đoạn khó khăn từ sự yếu kém, trì trệ của bộ máy Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) trong việc tổ chức các giải đấu khiến VPF phải ra đời và chỉ mới tồn tại đúng 3 tuần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đòi hỏi những thành viên VPF phải tạo nên một cuộc biến đổi mạnh cho cả làng bóng là còn quá sớm. Bản thân VPF xác định phải có lộ trình và phải chăm chút từng bước đi để gầy dựng lại hình ảnh của bóng đá VN một cách sáng sủa và sạch sẽ. Thế nên với việc tiếp nhận chuyển giao mới và trong điều kiện đang sắp xếp lại trật tự, kỷ cương cho bóng đá nước nhà, Super League không làm biến động mạnh lượng người xem đã là một dấu hiệu tích cực.



Cổ động viên Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất - Ảnh: Bạch Dương

Khó khăn thứ 2 đến từ thất bại của U.23 VN tại SEA Games 26 và những hoài nghi xung quanh phong độ mờ nhạt bất thường của các tuyển thủ đã phần nào làm giảm sút niềm tin của khán giả. Cổ động viên sẵn sàng tha thứ nếu những người có trách nhiệm và các tuyển thủ dũng cảm nhìn nhận rõ những bất cập của mình để uốn nắn, khắc phục hơn là quanh co, đổ lỗi.

Một lý do nữa ảnh hưởng đến việc người xem đến sân là một vài sân trước đây mở cửa tự do đón khán giả nhưng bây giờ đã bán vé với mong muốn cổ động viên sẽ góp phần ủng hộ đội bóng và đặt đúng giá trị của CLB. Như sân Bình Dương vốn chưa quen việc mua vé nên từ Cúp QG đến trận mở đầu Super League, khán giả có ít hơn so với mùa trước. Nhưng bán vé cũng là cách làm bóng đá chuyên nghiệp thiết thực rất cần được người xem chia sẻ.

Ngoài ra, giải đấu diễn ra cận tết cũng ảnh hưởng phần nào đến không khí chung của giải. Tưởng như sân sẽ vắng hơn, cổ động viên sẽ gác qua một bên niềm vui sân cỏ để lo “cơm áo gạo tiền”, nhưng 7 sân bóng chiều cuối tuần qua vẫn đạt được lượng khán giả khá rộn ràng. Đặc biệt sân Thống Nhất 2 mùa gần đây vốn chỉ vỏn vẹn 1.000 - 2.000 người/trận, nhưng trận derby Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC có đến gần 10.000 người chứng kiến.

Cần nâng cao hơn nữa chất lượng

7 trận mở đầu nhìn chung các đội chơi tương đối tốt thể hiện qua lối đá tích cực, xông xáo và có 20 bàn thắng (trung bình gần 3 bàn/trận). Nhưng cảm giác chung của người xem là chưa thật hài lòng vì sự gắn kết trong lối chơi hay nhân tố mới tạo đột biến trong các đội còn rất ít, nhất là cách xử lý cơ hội còn vụng về. Nhiều tuyển thủ QG vẫn chưa cho thấy giá trị thật của mình khi còn cứng nhắc và thiếu ổn định trong lối chơi như Việt Cường, Công Vinh, Phước Tứ. Hiện tượng “đóng kịch” giả vờ chấn thương để câu giờ, làm giảm hưng phấn của đối thủ, vào bóng thô bạo vẫn còn nhan nhản, cho thấy các cầu thủ vẫn chưa có ý thức cống hiến tốt hơn mà vẫn chơi theo kiểu cũ. Các trọng tài hành xử có kiên quyết hơn nhưng vẫn còn hiện tượng sót thẻ, bỏ thẻ và chưa kiên quyết với các hành vi bạo lực, như trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn bị quên thẻ sau hành động leo lên hàng rào khán đài ăn mừng bàn thắng của Nsi (Sài Gòn FC), nếu không có trọng tài bàn Võ Quang Vinh nhắc thì đã không rút thẻ sau đó.

Muốn người xem đến sân ngày càng đông hơn thì tự thân mỗi thành viên trong giải từ những người điều hành đến các đội bóng, HLV, cầu thủ, trọng tài… phải thay đổi tư duy, phải chơi tận tụy và cống hiến. Chỉ có như vậy Super League mới thật sự lột xác và xứng đáng với tên gọi của nó.

Quang Tuyến