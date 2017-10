Suýt ẩu đả sau trận đấu

Ngay lập tức Tấn Tài cũng “bụp” lại. Hành động này kéo theo phản ứng dây chuyền: các cầu thủ, BHL hai đội lao vào nhau. Một số cầu thủ, thành viên BHL của hai đội “đổ thêm dầu vào lửa” khiến khung cảnh thêm hỗn loạn. Cầu thủ đã bị phạt thẻ đỏ Egbo Osita (15, B.Bình Dương) hùng hổ lao về phía các cầu thủ K.Khánh Hòa kèm theo những lời lẽ to tiếng, nhưng rất may đồng đội kịp can ngăn. Trong khi đó trợ lý HLV K.Khánh Hòa Nguyễn Tý lại cầm nguyên thùng đựng vật dụng chăm sóc chấn thương chạy đến hất vào vai thủ môn Thế Anh. Hành động này khiến Thế Anh thêm tức tối và chỉ vào mặt trợ lý này kèm lời hù dọa trả đũa. Sau đó ông Nguyễn Tý còn tính hành hung Thế Anh tiếp nhưng bị can ngăn nên thoái lui.

Trong khi đó trên khán đài nhóm đông CĐV K.Khánh Hòa cũng buông ra những lời xỉ vả nhắm vào đội khách, nhất là đối với thủ môn Thế Anh. Những CĐV này còn hẹn nhau ra ngoài sân “đập chết mấy thằng cầu thủ” của B.Bình Dương. Tình thế này khiến BTC sân phải huy động gần 50 cảnh sát để hộ tống đội B.Bình Dương trở về khách sạn.

Q.Anh