Tài trợ rút khỏi giải ngoại hạng?

Hôm qua một tờ báo mạng dẫn lời Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết cuộc chiến về bản quyền truyền hình đã biến các giải bóng đá trong nước trở thành một điểm nóng, khiến "việc chuyển tải hình ảnh của Eximbank tới công chúng bị ảnh hưởng".

Một số cổ đông của ngân hàng đã yêu cầu ban lãnh đạo xem xét việc có nên đầu tư chi phí quảng bá hình ảnh vào bóng đá hay không. Ông Dũng cho rằng nếu tình hình không cải thiện, các bên vẫn giữ quan điểm riêng thì khả năng Eximbank rút lui khỏi giải Ngoại hạng quốc gia có thể xảy ra.

Trước lời “đe dọa” này, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết: “Việc VPF đấu tranh đến cùng trong vụ bản quyền truyền hình là vì lợi ích lâu dài của bóng đá VN, trong đó cũng có lợi cho VFF lẫn hình ảnh nhà tài trợ. Dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, nhưng những gì diễn ra trong vòng đầu tiên Super League cho thấy một khí thế ngùn ngụt. Điều này sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn ở những vòng sau. Do đó không có lý do gì mà nhà tài trợ muốn rút khỏi giải. Hơn nữa chúng tôi làm phi lợi nhuận, chỉ hướng đến quyền lợi của CLB và góp sức cho đội tuyển nên không có lý do gì Eximbank lại rút khỏi giải. Tôi tin không có chuyện này xảy ra”.

T.K