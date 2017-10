Tạm đình chỉ trọng tài từ chối cho Than Quảng Ninh hưởng 2 quả phạt đền

Những người theo dõi trận đấu này trực tiếp từ sân vận động Hàng Đẫy hoặc từ màn ảnh nhỏ đều có thể thấy rõ hành động “bẻ còi” của trọng tài Nguyễn Đức Vũ. Ở phút 89, khi Jardel của Than Quảng Ninh bị Phan Kiên của Hà Nội FC kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài Vũ đã chỉ tay vào chấm phạt đền, sau đó lại cho trận đấu tiếp tục.



Tiếp theo ở phút 90+2, khi Quách Tân lại bị cầu thủ của Hà Nội FC xô ngã trong vòng cấm, cũng không thấy trọng tài Nguyễn Đức Vũ cho Than Quảng Ninh được hưởng phạt đền. Kết thúc trận đấu, Than Quảng Ninh thua Hà Nội FC 2-3.

[VIDEO] TRỌNG TÀI NGUYỄN ĐỨC VŨ "BẺ CÒI" TRẬN HÀ NỘI FC - THAN QUẢNG NINH

Chủ tịch Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng rất bức xúc về quyết định của trọng tài trong trận đấu này. Kết thúc trận đấu ông tuyên bố thẳng thắn: “Trọng tài đã cướp của Than Quảng Ninh 1-2 bàn thắng, cướp của Than Quảng Ninh một chiến thắng, cướp của người hâm mộ một trận bóng đá sạch".

Sáng nay, 9.1, Than Quảng Ninh đã có kiến nghị gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) yêu cầu các bên liên quan làm rõ 2 tình huống mà trọng tài Nguyễn Đức Vũ từ chối cho Than Quảng Ninh hưởng phạt đền nói trên.

Theo một thành viên của Ban trọng tài, ban kỷ luật VFF đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trọng tài Nguyễn Đức Vũ kể từ vòng 2 V-League 2017. Các ban kiểm tra sẽ tiến hành mổ băng trận đấu của ban tổ chức sân để xem xét sai phạm của trọng tài Nguyễn Đức Vũ để có những quyết định sẽ kỷ luật thêm trọng tài đẳng cấp FIFA này hay không.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cho hay, đây là sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của VFF, VPF: "Chúng tôi luôn mong muốn khán giả được xem những trận cầu sạch, đó là lý do tôi luôn nói với các cầu thủ cần đá bóng bằng cái tâm của mình. Tuy nhiên, đáng tiếc có những "con sâu làm rầu nồi canh". Việc tạm đình chỉ nhiệm vụ với trọng tài Nguyễn Đức Vũ là cần thiết để trả lại sự trong sạch cho công tác trọng tài, yếu tố quan trọng giúp bóng đá Việt Nam trong sạch hơn".

