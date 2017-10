Tạm dừng phán xử

Theo ông Hường, “trong hồ sơ này chẳng có gì khác ngoài một tờ công văn xin rút lui của Thanh Hóa B do Chủ tịch Trịnh Văn Sức chấp bút”. Công văn này chẳng nêu ra lý do cụ thể nào để lý giải cho việc rút lui này, mà chỉ nói chung chung là “do điều kiện đặc biệt của mùa giải 2010”. Ông Hường than thở: “Trước thực tế này thì Ban kỷ luật cũng bó tay. Chúng tôi đành phải tạm dừng việc xử Thanh Hóa B vì không đủ chứng cứ”.

Khi được hỏi về những bước đi tiếp theo để làm sáng tỏ vụ việc, ông Hường cho biết cách duy nhất được lãnh đạo Ban kỷ luật bàn bạc là gửi yêu cầu Thanh Hóa B gửi tường trình giải thích rõ lý do cụ thể dẫn đến quyết định xin rút lui của CLB này. Hạn cuối cùng cho đội bóng xứ Thanh sẽ là ngày 29.1. Sau thời điểm đó, Ban kỷ luật sẽ căn cứ trên tường trình của Thanh Hóa B và tiến hành xem xét để có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp.

Bình Minh