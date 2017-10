Hôm qua 26.7, trung tá Hoàng Văn Lâm, Phó trưởng Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ 2 CĐV Hải Phòng gồm: Trần Việt Đức (SN 1990) và Nguyễn Nhật Khánh (SN 1992) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 25.7, trong trận đấu giữa HPHN và XMHP trên sân Hàng Đẫy, Đức và Khánh bị cơ quan công an bắt giữ vì có hành vi ném pháo sáng xuống sân. Tại cơ quan điều tra, 2 CĐV này đều thừa nhận hành vi của mình, là đã buộc pháo sáng ở dưới cổ chân để qua mặt cơ quan chức năng.

Theo Công an phường Cát Linh, trong trận đấu chiều 25.7 đã có khoảng 5.000 - 6.000 CĐV có mặt trên khán đài. Trước tiền sử quậy phá của CĐV Hải Phòng, Công an TP Hà Nội đã huy động hàng trăm cảnh sát để giữ gìn trật tự. Trước giờ bóng lăn (4 giờ 30), Cảnh sát cơ động đã có mặt ở những tuyến phố lân cận quanh sân Hàng Đẫy, các CĐV vào cửa đã bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra trận đấu, các CĐV Hải Phòng đã nhiều lần có các hành vi quá khích. Mỗi khi đội nhà ghi bàn, CĐV lại lôi pháo sáng ra đốt và la ó. Khi lực lượng chức năng đến can thiệp, nhiều người trong số này văng tục và có những lời lẽ thách thức.

Trao đổi với Thanh Niên chiều qua, thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó chánh văn phòng Công an TP cũng cho biết Ban giám đốc Công an TP đặc biệt quan tâm đến các vụ việc CĐV gây rối và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, xử lý nghiêm.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT quận Đống Đa cũng cho biết, trong ngày hôm qua đã làm việc với Viện KSND quận Đống Đa để xem xét khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. “Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm bất cứ đối tượng nào có những hành động phi thể thao, coi thường pháp luật”, thượng tá Thành nói.

Cách đây một tuần, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 8 CĐV Hải Phòng về tội gây rối công cộng và hủy hoại tài sản, đã có 3 bị cáo bị xử phạt từ 12-30 tháng tù.

