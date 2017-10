Tạm hoãn trận đấu SHB.Đà Nẵng - SLNA

Những trường hợp bị ngộ độc thực phẩm

trong bóng đá thế giới Trường hợp đáng chú ý đầu tiên thuộc về CLB Tottenham Hotspur (Anh). Sự việc diễn ra ở vòng 38 Premier League mùa giải 2005-2006, Tottenham khi đó đang chạy đua quyết liệt với Arsenal để giành suất cuối cùng tham dự Champions League.

Huddlestone (phải) cũng đã từng bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh: AFP Theo báo Independent, đã có 10 cầu thủ của Tottenham gồm Michael Dawson, Michael Carrick, Edgar Davids, Robbie Keane, Radek Cerny, Calum Davenport, Teemu Tainio, Aaron Lennon, Lee Barnard và Tom Huddlestone bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng thức ăn với thành phần chính là hải sản ở buổi buffet vào tối thứ bảy, tức một ngày trước trận Tottenham gặp West Ham. Điều này dẫn đến lực lượng đội bóng thành London không có được thể lực tốt nhất và để thua West Ham với tỷ số 1-2. Kết quả trên khiếnTottenham mất suất dự Champions League do Arsenal có được chiến thắng trước Wigan cùng giờ. Khi đó người ta thậm chí đã đặt giả thuyết rằng phải chăng có một âm mưu từ West Ham hoặc Arsenal đầu độc các cầu thủ Tottenham. Năm 1997, CLB Middlesbrough hủy bỏ một trận Premier League với Blackburn vì cầu thủ của họ bị nhiễm virus và kết quả là họ bị trừ 3 điểm. Gần đây hơn, hồi tháng 3.2012 vừa qua, bốn cầu thủ của CLB Nadroga tại giải Fiji đã nhập viện do bị ngộ độc thực phẩm. Sự việc diễn ra chỉ một ngày trước khi trận Nadroga thi đấu với Labasa, và nguyên nhân chính được xác định do món cà-ri cá đóng hộp mà các cầu thủ đã dùng trước đó. Cũng trong tháng 3, đã có ít nhất sáu cầu thủ cricket của đội Tasmanians bị ngộ độc thực phẩm, trong đó ba cầu thủ sau đó không thể tham dự trận đội South Australian trong trận đấu mang tên Sheffield Shield diễn ra tại Hobart (Úc). Kết quả điều tra sau đó cho thấy dấu vết của khuẩn salmonella được tìm thấy trong mẫu thử xét nghiệm của những cầu thủ bị ngộ độc nói trên và nguyên nhân có thể xuất phát từ khu vực bếp ăn Adelaide Oval được dùng để phục vụ cho cầu thủ. Theo New York Daily News, một thành viên không được xác định danh tính của CLB Sport Ancash đang thi đấu tại giải hạng 2 Peru từng bị cáo buộc đầu độc nước uống cho đối thủ Hijos de Acosvinchos khi hai đội chạm trán nhau hồi tháng 10.2010. Tường thuật từ trận đấu cho thấy lần lượt những cầu thủ của Hijos de Acosvinchos gồm Andy Salinas, Luis Coelho, Martin Reategui và Juan Luna đều ngã quỵ ngay trên sân sau khi uống nước. Khánh Uyên