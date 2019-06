Tấm lòng Quang Hải với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

“Hành trình vì một Việt Nam không còn suy dinh dưỡng thấp còi” là chương trình do nhãn GrowPLUS+ của NutiFood phát động nhân sự kiện được Nielsen chứng nhận 3 năm liên tiếp đứng số 1 Việt Nam trong phân khúc sữa đặc trị và cán mốc 1 triệu ly sữa cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi mỗi ngày.Chương trình do NutiFood và Hội Y tế công cộng TP.HCM phối hợp tổ chức với với mục tiêu khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi của trẻ em Việt Nam góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc của người Việt trong tương lai. Hành trình đã đi qua 10 tỉnh thành trên cả nước Phú Thọ là tỉnh thứ 11 và hành trình sẽ kết thúc ở Nghệ An vào ngày 3.7 tới. Tại mỗi điểm đến, các bác sĩ, chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ NutiFood sẽ tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp cho trẻ nhằm giảm thiểu tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu cân. Đồng thời, 15 em nhỏ suy dinh dưỡng, thấp còi trên địa bàn cũng sẽ được NutiFood tài trợ sữa miễn phí trong 1 năm.