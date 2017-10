Tân HLV đội tuyển futsal Việt Nam: 'Tôi sẽ dựa vào những gì mà HLV Bruno đã xây đắp để tìm ra lối đi cho riêng mình'

Chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn Bảo Quân vào khuya muộn hôm qua, với lời đề nghị: “Chỉ muốn Quân bày tỏ tâm trạng vào hoàn cảnh lên chức một cách bất thình lình thôi mà”. Thoạt tiên Quân từ chối - không phải vì ngại trả lời mà vì đang đi gặp gỡ bạn bè nên hẹn đến sáng.

“Ấy không được, trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, không hoãn được”. Quân bật cười rồi nói: “OK”. Chúng tôi ghi lại nguyên văn lời của Quân, bao gồm cả cách gọi HLV Bruno là “anh ấy” - nghe rất trìu mến.

* Dư luận, công luận – nói chung là tất thảy những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam, đến futsal gần như “ngã ngửa” người vì thông tin HLV Bruno từ giã đội tuyển. Cá nhân anh và các đồng đội có choáng váng không?



HLV Nguyễn Bảo Quân: Khi vẫn còn ở Colombia tham dự World Cup, chúng tôi không hề thấy anh ấy có biểu hiện gì của sự chia tay cả. Tuyệt nhiên không. Ai cũng nghĩ anh ấy sẽ gắn bó thật lâu dài vì lộ trình chuẩn bị cho tương lai cũng đã được bàn bạc ít nhiều.

Đến khi về nước, anh ấy mới nói chia tay. Bất ngờ lắm chứ. Không ai nghĩ đến chuyện đó, nhất là sau khi đội tuyển futsal đã có chút ít thành công ở đấu trường thế giới. Chúng tôi cảm thấy hơi hụt hẫng và kèm với đó là nỗi buồn. HLV Bruno đã gắn bó với anh em cầu thủ được hai năm, đã truyền tất cả những gì tâm huyết nhất, đã giúp chúng tôi thực hiện được ước mơ mà không ai có thể nghĩ sẽ thành hiện thực là có mặt ở World Cup.

Nhưng dù rất tiếc, chúng tôi vẫn phải tôn trọng quyết định của anh ấy. Và phải chuẩn bị cho mình bước tiếp con đường mà trước mắt không có thầy ngoại.





* Cũng gây bất ngờ không kém là quyết định đưa anh lên làm HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam. Anh đón nhận với tâm thế nào, có tự tin vào chính mình hay sẽ là một chút… hoang mang?

HLV Nguyễn Bảo Quân: Vì lời chia tay của HLV Bruno khá đột xuất nên không thể mời ngay HLV ngoại ngay vào lúc này. Chúng tôi sẽ tái tập trung vào ngày 3.10 và thời gian còn quá ngắn, quá khó để chọn được một ai đó thay thế anh Bruno. Dĩ nhiên tôi đã biết thông tin mình được làm HLV trưởng trước khi báo chí đăng tải và tôi cảm thấy tâm trạng khá bình thường, không quá âu lo, không quá áp lực. Nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Câu nói ấy nghe có vẻ cũ kỹ và sách vở nhưng đúng là vậy đấy, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.

* Anh là một cầu thủ futsal giỏi. Nhưng để dẫn dắt một đội bóng cần hội tụ khá nhiều phẩm chất. Anh thấy cái “áo” mới đã thực sự vừa với mình hay chưa và anh cảm nhận những khó khăn đang đón đợi ở…cấp độ mấy?

HLV Nguyễn Bảo Quân: Tôi có những lợi thế riêng chứ. Chẳng hạn như việc tôi là người Việt nên tôi hiểu tâm lý, tính khí người Việt. Chưa kể tôi đã gắn bó với các đồng đội khá nhiều năm nên càng thấu hiểu tính nết, khả năng, sở trường sở đoản của mỗi người.

Dĩ nhiên khó khăn thì chất chồng rồi, làm gì có việc gì mà không khó khăn đâu. Vì đội đã có thành tích nên khi tôi lên thay anh Bruno, chắc chắn rồi sẽ có sự so sánh. Chị không so sánh thì người khác sẽ so sánh. Ở Việt Nam, “anh hùng bàn phím” thì nhiều vô kể (cười). Nhưng cứ sợ bị so sánh thì chẳng ai dám xông vào chiến trường cả.

* Anh sẽ xây dựng lại hoàn toàn mới lối chơi của đội tuyển theo ý của anh hay vẫn tiếp tục con đường mà HLV Bruno đã đi?

HLV Nguyễn Bảo Quân: Chúng tôi sẽ mãi mãi yêu quý và tôn trọng HLV Bruno vì đạo thầy trò là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Tôi sẽ dựa vào những gì mà HLV Bruno đã xây đắp để tìm ra lối đi cho riêng mình. Đội tuyển futsal đang vận hành tốt nhưng tôi sẽ cố gắng làm sao đội tuyển mang màu sắc của riêng tôi. Về cơ bản, chiến thuật có thể sẽ không thay đổi nhiều nhưng tôi sẽ phải làm giáo áo theo ý của tôi, cách chơi cũng theo ý của tôi, trên nền tảng mà HLV Bruno đã phát triển bấy lâu nay.

Khó khăn nhất của tôi, thử thách lớn nhất của tôi là kinh nghiệm cầm quân. Nhưng tôi không stress đâu, không hề thấy bị áp lực. Bởi tôi biết anh em sẽ ủng hộ tôi. Vậy đấy, đường đi cứ đi, đón đầu mọi chông gai phía trước!

* Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công trên cương vị mới!

Lan Phương

(thực hiện)