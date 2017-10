Tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Hữu Thắng: ‘Hôm nay là dấu ấn quan trọng của đời tôi’

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: “Anh có cảm thấy áp lực không khi thay thế người tiền nhiệm Miura?”. Hữu Thắng chia sẻ: “Như tôi phát biểu ở trên, công việc ở đội tuyển Việt Nam có rất nhiều thử thách và áp lực rất lớn. Trong đó có cả áp lực từ chính bản thân tôi nữa. Áp lực là một phần của cuộc sống và tôi thấy đó là động lực để chúng ta tiến tới phía trước. Áp lực càng đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh để vượt qua và hoàn thành tốt công việc của mình. Đã HLV thì phải sống và quen với áp lực”. “Anh có cảm thấy chỉ tiêu HCV SEA Games 29 là quá nặng không?”. Câu trả lời từ Hữu Thắng: “Những chỉ tiêu mà VFF đặt ra rất cao mà mong ước của tôi là biến nó thành hiện thực. Nhưng tôi rất muốn chia sẻ với các bạn báo chí là trong bóng đá, rất cần đến yếu tố may mắn. Dĩ nhiên, may mắn sẽ đến nếu tôi cùng các cộng sự, cầu thủ lao động hết mình, không lười biếng. VFF và tôi sẽ cùng nhau thiết lập một kế hoạch xuyên suốt, mang tính ổn định cao và cùng hướng đến tương lai tốt đẹp. Tôi phải có trách nhiệm để cùng các thành viên khác của đội tuyển có thành tích cao nhất.Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, kèm với sự may mắn”.