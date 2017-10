Tăng cường bảo vệ cho CĐV Malaysia tại Mỹ Đình

(TNO) Sẽ có khoảng 50 cảnh sát mặc thường phục ngồi trà trộn vào khu vực dành riêng cho khán giả Malaysia trong trận bán kết trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày mai.

Chỉ có hơn 100 CĐV Malaysia đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà - Ảnh: AFP

Chiều 10.12, ông Cấn Văn Nghĩa, giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã có công văn báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh về kế hoạch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức trận đấu này.

Công văn nói rõ: “Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã chỉ đạo các phòng chức năng thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia, phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công an Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cháy nổ.

Công an Hà Nội đã chuẩn bị các phương án chi tiết cho các khu vực bên trong và bên ngoài sân. Ban tổ chức đã bố trí khu vực ghế ngồi riêng tại khán đài C sân Mỹ Đình và tăng cường lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực ngồi của khán giả Malaysia.

Ngoài ra, khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan đến công tác tổ chức trận đấu như: sân bãi, dụng cụ, phòng Chủ tịch, các phòng VIP, phòng làm việc của VFF, phòng trọng tài, phòng thay đồ cho cầu thủ”.



Ông Nguyễn Việt Tiến, trưởng phòng phụ trách sân Mỹ Đình - Ảnh: Trung Ninh

Theo kế hoạch dự kiến, VFF và khu liên hợp định bố trí cho khán giả Malaysia ngồi ở khán đài A nhưng đã có sự thay đổi. Vì số lượng khán giả nước bạn rút xuống chỉ còn hơn 100 người (ban đầu, có khoảng 1.500 khán giả Malaysia đăng ký sang Việt Nam nhưng sau rút dần xuống còn 500 người, rồi 300 người và đến thời điểm này là hơn 100 người), nên ban tổ chức đã thu xếp cho khán giả đội khách ngồi ở khán đài C.

Để giữ gìn sự an toàn tuyệt đối cho số cổ động viên này, ban tổ chức sẽ cắt cử khoảng 50 cảnh sát ngồi trà trộn, phòng ngừa bất trắc xảy ra.

Ông Nguyễn Việt Tiến - trường phòng phụ trách sân Mỹ Đình cho biết: “Chúng tôi sẽ đón tiếp chu đáo khán giả Malaysia. Họ hoàn toàn có thể yên tâm khi cổ vũ tại sân Mỹ Đình và an toàn với sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Tôi cho rằng, khán giả Việt Nam cũng sẽ không có những hành động quá khích và cổ vũ một cách vô tư, nhiệt tình”.

Lan Phương

