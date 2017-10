Tăng giá vé bán kết AFF Cup 2014, VFF bị dư luận ‘ném đá’

Người hâm mộ phản ứng trên các diễn đàn Trên các diễn đàn, chuyện tăng giá vé đã trở thành chủ đề thảo luận thu hút rất đông sự quan tâm, với nhiều bức xúc. Độc giả Cu Tèo đặt dấu hỏi: “Mới vào bán kết đã thưởng 1 tỉ? Vừa vào bán kết đã tăng giá vé hơn 30%? Các ông có hiểu tại sao cầu thủ cứ bị ám ảnh tư tưởng đồng tiền dẫn đến tiêu cực? Các ông có biết lý do tại sao lượng khán giả không bao giờ kín sân từ đầu giải tới nay? Trong khi đó có rất nhiều người hâm mộ đến sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) xem qua màn hình lớn, hàng triệu người xem qua tivi?". Ở một bình luận khác, bạn đọc Dinh Thang bắt bẻ VFF bằng chính phát biểu trước đấy của lãnh đạo tổ chức này: “Trước đó mấy hôm những lời phát biểu của lãnh đạo VFF trước truyền thông họ có nói một câu như thế này mà mình nhớ mãi "VFF không thiếu tiền vì vậy các cầu thủ thi đấu tốt sẽ không thiệt thòi”. Bây giờ họ tăng giá vé, họ đang muốn cổ động viên không đến sân cổ vũ cho đội nhà à?”. Trên một diễn đàn khác, bạn quocvan không đồng ý về lý do giá vé tại Việt Nam thấp hơn Singapore: "Thật mỉa mai khi lấy lý do giá vé ở Việt Nam kém Singapore. Thế VFF có biết thu nhập của người dân ở Singapore là bao nhiêu không? Thu nhập bình quân đầu người ở Singapore đạt 28.000 USD, đứng thứ 2 châu Á. Trong khi đó ở Việt Nam người công nhân bình thường chắc có mơ cũng chẳng bao giờ dám bỏ 200 nghìn đi xem bóng đá. Số tiền họ phải làm 2 ngày mới đủ. Trớ trêu thay, VFF đang thuận nước đẩy thuyền, làm ăn chộp giật, trước sau cũng bị người hâm mộ quay lưng”. Trong số rất nhiều bình luận, vẫn có những ý kiến cho rằng việc tăng giá vé của VFF là bình thường. Việc mua giá vé tăng thêm cũng là cách thể hiện tình yêu với tuyển Việt Nam, điển hình như phát biểu của bạn Việt Hồ: "Cũng còn rẻ chán. Những con người, trái tim Việt hãy đến cổ vũ cho tuyển nhà, hãy thể hiện tính đoàn kết và lòng tự tôn dân tộc. Tôi ở Huế cũng sẽ ra Hà Nội mua vé xem trận bán kết. Chắc chắn là vậy. Chúc các tuyển thủ đá hay hơn nữa và mong Mỹ Đình sẽ lấp đầy chỗ. Tôi yêu các cầu thủ, yêu các CĐV Việt Nam!". Quốc Việt