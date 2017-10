Tăng giải thưởng cho bóng đá nữ

Theo đó, đội vô địch, á quân và thứ ba sẽ lần lượt được nhận 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng (tăng 50 triệu cho mỗi danh hiệu). VFF sẽ trích từ khoản tiền 1 tỉ đồng của nhà tài trợ độc quyền là Tập đoàn dệt may Vinatex sau lễ ký kết được hai bên thực hiện vào chiều qua.

Nguyễn Thị Muôn cự cãi trọng tài vì bị thẻ vàng oan uổng - Ảnh: Phan Phan

Sau 3 lượt trận khá hấp dẫn, Phong Phú Hà Nam đang tạm xếp vị trí dẫn đầu với 9 điểm. Hà Nội Tràng An 1 đứng thứ hai với 7 điểm. Than khoáng sản VN và đương kim vô địch TP.HCM bám đuôi sát nút. Đáng tiếc cho TP.HCM vì cho đến hết giải sẽ không thể có sự cống hiến của tuyển thủ Kim Hồng do chị bị đứt nửa dây chằng đầu gối, tổn thương cơ khoeo và phải phẫu thuật sau 2 tuần tới.

Một tuyển thủ khác cũng có thể vắng mặt trong 3 trận đấu sắp tới là tiền vệ Nguyễn Thị Muôn của Hà Nội Tràng An 1 bị thẻ đỏ trong trận đấu gặp Thái Nguyên 2 ngày trước. Cuối hiệp 1 ở trận đấu này, sau một tình huống tấn công của Hà Nội Tràng An 1, vì cho rằng Muôn phạm lỗi với Nguyễn Hải Hòa nên trọng tài (TT) Hoàng Anh rút thẻ vàng. Không kiềm chế được sự uất ức, Muôn đã xô đẩy TT Hoàng Anh. Ông Nguyễn Trọng Thảo, Trưởng phòng bóng đá nữ VFF, cho biết TT Hoàng Anh đã phạm lỗi nhận định khi phạt Muôn thẻ vàng. Còn Muôn thì giãi bày: “Tôi đã rất cố gắng không làm Hòa bị chấn thương khi né tránh cú ngã của cô ở sát đường biên nhưng không ngờ hành động fairplay của mình lại bị TT đánh giá sai là đốn ngã đồng đội”.

Trung Ninh