Tăng giải thưởng cho đội vô địch U.21

Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2011 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18.6 đến 3.7 với 27 đội chia làm 6 bảng gồm: Nam Định, Hòa Phát, Hà Nội T&T, Hải Phòng (bảng A tranh tại Nam Định), SLNA, Than Quảng Ninh, Hà Nội ACB, Công an Nhân dân (bảng B tranh tại Nghệ An), V&V United, SHB Đà Nẵng, SQC Bình Định, Sài Gòn Xuân Thành (bảng C tranh tại Phú Yên), Hoàng Anh Gia Lai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, CLB TP.HCM (bảng D, tranh tại Pleiku), Khatoco Khánh Hòa, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tâm Long An, ĐH Hồng Bàng (bảng E tranh tại Nha Trang), Navibank Sài Gòn, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang (bảng F, tranh tại TP.HCM). 6 đội đứng đầu 6 bảng sẽ cùng chủ nhà Becamex Bình Dương và ĐKVĐ Đồng Nai tranh chung kết từ 8 đến 18.9 tại sân Gò Đậu (Bình Dương).

T.K