Tây Ninh xuống áp chót

Sau một thời gian dài “nắm” giữ vị trí áp chót, chiều qua Nam Định đã bất ngờ thắng đậm Xổ số kiến thiết Cần Thơ 4-0 (Quang Thành, Viết Huy và Ikechukwu ghi 2 bàn) để chính thức nhường chỗ nguy hiểm này lại cho Fico Tây Ninh - đội đã thua Than Quảng Ninh 0-2.

Trong khi đó, CLB TP.HCM bất ngờ giành chiến thắng trên sân khách trước chủ nhà Đồng Nai (ĐN) với tỷ số 3-1. Tiền đạo Jackson và Minh Lợi (2 bàn) đã lập công giúp TP.HCM có trận thắng quý giá. Bàn gỡ của ĐN do Onome ghi. Nhờ vậy, đội bóng TP.HCM đã tạm thoát khỏi khu vực bị đe dọa xuống hạng.

Ở nhóm đầu, chủ nhà An Giang (AG) đã không thể chấm dứt chuỗi trận bất bại của Sài Gòn Xuân Thành khi bị đội khách cầm hòa 1-1. Suleiman ghi bàn cho AG ở phút thứ 8, nhưng đến phút 78 Nsi đã lập công san bằng cách biệt 1-1. Trong khi đó, SQC Bình Định lại để thua Hà Nội 0-1 ở phút bù giờ (90+2) do chạm tay trong vòng cấm để Junior ghi bàn. Vì vậy đội bóng đất võ đã bị Than Quảng Ninh bắt kịp. Còn Kiên Long Bank Kiên Giang trên sân nhà lại để Quảng Nam cầm chân 1-1.

Xếp hạng sau 17 lượt: 1/SGXT: 39 điểm, 2/SQC Bình Định: 28 điểm, 3/Than Quảng Ninh: 28 điểm, 4/Kiên Long Bank Kiên Giang: 27 điểm, 5/An Giang: 25 điểm, 6/Hà Nội: 24 điểm, 7/Đồng Nai: 24 điểm, 8/TDC Bình Dương: 23 điểm, 9/Cần Thơ; 21 điểm, 10/CLB TP.HCM: 19 điểm, 11/Quảng Nam: 17 điểm, 12/Nam Định: 16 điểm, 13/Tây Ninh: 16 điểm, 14/Huế: 9 điểm.

Q.Huy - D.Thu - V.Hiệp - T.Tài