Thắc thỏm chờ ngày phán quyết

5 đội hạng Nhất không mặn mà lên chuyên Gần 10 ngày nữa, các đội bóng ở V-League và hạng Nhất phải chuyển giao thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở giải hạng Nhất còn tới 5 đội bóng chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp là XSKT.Cần Thơ, Huda Huế, An Giang, HN Tiền Giang và Quảng Nam.XT. Với cơ chế và khó khăn hiện tại, Huda Huế và HN. Tiền Giang gần như không thể thành lập công ty cổ phần. Đội bóng XSKT.Cần Thơ cũng không quá vội vàng vì họ không nằm trong top cạnh tranh lên hạng. Do đó, lãnh đạo tỉnh và Sở VH-TT-DL Cần Thơ vẫn chưa bàn thảo rõ kế hoạch chuyển giao đội bóng cho đơn vị Xố số kiến thiết hay không.



Riêng Quảng Nam.XT và An Giang khẳng định sẽ thành lập công ty cổ phần đúng thời hạn nếu họ nằm trong top 3. Tuy nhiên, việc để thua ở lượt trận cuối đã khiến cả hai đội bóng không còn mặn mà với tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp. Bởi năm 2014 mới là thời hạn chót để các đội ở giải hạng Nhất thực hiện kế hoạch này.



Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang cho biết: “Cơ hội lên V-League đã tuột khỏi tay chúng tôi. Vì vậy việc trở thành công ty cổ phần bóng đá vẫn phải chờ lãnh đạo xem xét”. Với tình hình hiện tại, đội bóng An Giang khó hoàn thành đúng thời hạn vào cuối tháng 8 này được. Nếu các đội bóng này không có thay đổi gì vào giờ chót, trận tranh play-off sẽ là cuộc đối đầu giữa Thanh Quảng Ninh và Navibank Sài Gòn. Yến Ca