Thái Lan dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi cho biết: “Những năm qua, giải U.21 quốc tế do VFF và Báo Thanh Niên tổ chức là giải đấu trẻ rất gây được tiếng vang trong khu vực. Đặc biệt từ sau khi Brunei do một vài khó khăn đã không thể tổ chức giải trẻ Đông Nam Á thì giải U.21 do VFF và Báo Thanh Niên VN khởi xướng là cơ hội quý cho các đội trẻ cọ xát, nâng tầm trình độ và chuẩn bị rất thiết thực cho SEA Games. Vì vậy, Thái Lan rất vui mừng được có mặt ở sân chơi bổ ích này”.

Như vậy giải đã xác định đủ 6 đội tham dự và được các đội thống nhất chia làm 2 bảng thi đấu. Bảng A có đội U.21 Báo Thanh Niên VN (được thành lập qua vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên tại Gia Lai), đội U.21 Thái Lan và U.21 Myanmar. Bảng B có U.21 Singapore, U.21 Malaysia và U.19 Việt Nam (á quân giải năm rồi). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn đội nhất, nhì bảng vào bán kết; 2 đội thắng tranh chung kết, 2 đội thua tranh hạng ba. Tổng giải thưởng hơn 30.000 USD, trong đó đội vô địch 10.000 USD, hạng nhì 7.000 USD, hạng ba 5.000 USD và giải phong cách 3.000 USD.

Cũng trong hôm qua, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên bảng F đã diễn ra lượt trận thứ 4 với kết quả: An Giang thắng Vĩnh Long 1 - 0 do Lâm Hải Đăng ghi; Cần Thơ thắng Kiên Giang 2 - 0 do Kiến Linh và Quốc Bảo ghi. Như vậy Cần Thơ được 8 điểm dẫn đầu nhưng đã đá đủ số trận, An Giang 7 điểm xếp nhì nhưng có cơ hội giành vé dự vòng chung kết vì còn trận gặp chủ nhà Kiên Giang. An Giang buộc phải thắng vì nếu hòa thì chiếc vé sẽ thuộc về Cần Thơ (bằng điểm, bằng đối đầu nhưng thua hiệu số bàn thắng bại).

Lịch thi đấu giải U.21 quốc tế

Ngày 23.10: U.21 Singapore - U.21 Malaysia,

U.21 VN - U.21 Myanmar

Ngày 25.10: U.21 Thái Lan - U.21 Myanmar,

U.19 VN - U.21 Singapore

Ngày 27.10: U.21 Malaysia - U.19 VN, U.21 VN - U.21 Thái Lan

Ngày 29.10: Bán kết (2 trận)

Ngày 31.10: Tranh hạng ba, chung kết

(Các trận diễn ra trên sân Thống Nhất; trận đầu lúc 15 giờ 30, trận sau 18 giờ).

T.K - Q.H - V.Hiền