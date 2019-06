Thái Lan muốn tái đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Truyền thông Thái Lan ngày 6.6 đưa tin, đội tuyển nước này dường như không “tâm phục khẩu phục” thất bại 0-1 trước VN ở lượt trận đầu King’s Cup 2019 hôm 5.6. Bởi ở trận này, “Voi chiến” có thế trận tốt hơn và chỉ chịu thất bại sau bàn thắng của Nguyễn Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng.

Vì vậy, Thái Lan đang hy vọng những lá thăm chia bảng vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đưa họ “tái chiến” với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lý do “không tâm phục khẩu phục” được chính HLV Sirisak Yodyadthai của tuyển Thái Lan trong cuộc họp báo sau trận thua VN. Chiến lược gia này cho rằng “Voi chiến” đã không có được lực lượng tốt nhất do vắng tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda và tiền vệ được mệnh danh “Messi Thái” Chanathip Kongkrasin. Đó là lý do mà bóng đá Thái Lan đang hy vọng sẽ “báo thù” VN ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh vào tháng 9 tới.

Theo tờ SMM Sports, với thất bại trước VN, tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ nằm ngoài top 16 bảng xếp hạng châu Á. Thái Lan hiện đang xếp hạng 114 trên bảng xếp hạng FIFA và vị trí 20 ở bóng đá châu Á. Với vị trí này, “Voi chiến” sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (cũng là vòng loại VCK Asian Cup 2023) dự kiến diễn ra ở Doha (Qatar) vào giữa tháng 7.

Trong khi đó, theo tờ Siam Sports, chiến thắng trước Thái Lan giúp VN (hạng 98 thế giới và 16 ở châu Á) có khả năng rất cao sẽ nằm trong top 16 bóng đá châu Á nên có thể lọt vào nhóm hạt giống số 2. Tình thế này có thể dẫn đến khả năng Thái Lan và VN sẽ nằm chung bảng đấu ở vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì vậy, người hâm mộ cũng như truyền thông Thái Lan đang khát khao lá thăm sẽ đưa họ “đại chiến” lần thứ hai với VN trong năm nay. Và ở cấp độ hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, bóng đá Thái mới thực sự “khâm phục khẩu phục” nếu tiếp tục bại trận trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo quy định, vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ có 40 đội, bốc thăm chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Lễ bốc thăm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 - 17.7, trong đó ban tổ chức sẽ chia nhóm hạt giống theo thứ hạng bảng xếp hạng FIFA mới nhất (tháng 7).