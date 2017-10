Thái Sơn Nam tạo bất ngờ

Đó không hề là chiến thắng dễ dàng vì ngoài thế trận hợp lý , Thái Sơn Nam cũng may mắn khi đội trưởng Nippon All star của Nhật Bản bị đuổi nên đã lên tinh thần thi đấu càng lúc càng hay. Thực chất Thái Sơn Nam (gồm nhiều cầu thủ trong đội hình 2 do đội hình 1 làm nòng cốt của đội tuyển VN dự VCK Futsal châu Á) sau trận thua Cảng Thái Lan 1-4 tưởng chừng sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng ý chí và quyết tâm thi đấu ngoan cường cùng lối đá tranh chấp quyết liệt đã giúp đội bóng TP.HCM sống lại hy vọng vào bán kết.

Bởi trận cuối, Thái Sơn Nam chỉ còn gặp Sanna Khánh Hòa đội đã bị loại sau khi thua Cảng Thái Lan đến 2-12, nên nếu thắng đậm sẽ giành suất thứ nhì vì Nippon không dễ thắng được Cảng Thái Lan. Tại bảng A, đội các ngôi sao Thái Lan đã thắng Hoàng Thư Đà Nẵng 8-2 nên cũng đặt chân vào bán kết.

Đ.K-K.H