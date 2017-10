Thẩm định HLV ngoại như thế nào?

Cựu GĐĐH đội B.Bình Dương Trần Văn Đường: Sở dĩ B.Bình Dương đã từng và đang có chủ trương sử dụng HLV ngoại là vì đội muốn vươn đến một tầm cao mới. Chúng tôi nghĩ các HLV ngoại sẽ mang đến những phương pháp huấn luyện khoa học, tân tiến. Việc thẩm định HLV ngoại chúng tôi vẫn luôn coi trọng nhưng cũng chỉ làm được trong khả năng của mình. Để đưa một HLV ngoại giỏi đến dẫn dắt một đội bóng Việt Nam đòi hỏi một lộ trình không đơn giản. Do đó, các đội bóng Việt Nam vẫn phải đặt niềm tin vào những người từng am hiểu về bóng đá Việt Nam, hay qua sự giới thiệu của những nhân vật uy tín trong bóng đá Việt Nam. Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp Phạm Duy Tiến: Đồng Tháp từng có chủ trương thuê HLV Chanvit về dẫn dắt đội bóng. Khi có ý định ấy, chúng tôi cũng đã theo dõi những thành công của HLV này ở bóng đá Thái Lan, một môi trường khá giống với bóng đá Việt Nam. Mối quan hệ giữa ông Chanvit và bóng đá Đồng Tháp cũng khá thân thiết và ông cũng có mong muốn được làm việc với chúng tôi. Những dự định đó cuối cùng không thành hiện thực và chúng tôi lại quay về với nguồn nhân lực địa phương. Thực sự chúng tôi cũng không tin chắc những HLV ngoại sẽ đem lại được những thành tích như những HLV Phạm Anh Tuấn hay Phạm Công Lộc đã và đang làm được cho CS.Đồng Tháp. A.T