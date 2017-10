'Than' chấm dứt chuỗi trận bất bại của 'Gạch'

(TNO) Chiều nay, 'Gạch' Đồng Tâm Long An đã thua trận đầu tiên kể từ đầu mùa giải khi bị Than Quảng Ninh thắng với tỷ số 1-0 ngay trên sân Long An. Trong khi đó, HAGL bị cầm chân đáng tiếc dù cầu thủ của họ là Hồng Duy và Thanh Hậu đã lập công với hai bàn thắng tuyệt đẹp.

HAGL bị gỡ hòa phút cuối, ĐTLA đứt mạch bất bại

Một pha đi bóng của Công Phượng (44) trong trận HAGL tiếp Đồng Nai - Minh Trần Một pha đi bóng của Công Phượng (44) trong trận HAGL tiếp Đồng Nai - Minh Trần

Đang ở thế đường cùng, HAGL đã chơi khá hay ở trận hòa 2-2 với Đồng Nai. Trận này, HLV Guillaume Graechen đã có sự trở lại của Thanh Tùng, Hồng Duy, Đông Triều, giúp HAGL có đội hình tương đối tốt dù cho không có sự phục vụ của các ngoại binh.



Chơi ngang ngửa với Đồng Nai ở hiệp 1, đáng tiếc HAGL lại thủng lưới trước bởi thủ môn Minh Nhựt bắt vuột bóng tạo điều kiện cho Nsi mở tỷ số trận đấu.



Thế nhưng, ở hiệp đấu thứ 2, HAGL chơi rất hay với những pha tấn công giãn biên. Hồng Duy - cầu thủ bị HLV Miura loại khỏi đội U.23 Việt Nam đã chứng tỏ mình bằng cú sút không thể tin ngoài 30 m, đưa bóng đi vào góc cao khung thành.



CLIP TRẬN HAGL 2-2 ĐỒNG NAI



Đáng tiếc ở phút cuối cùng, hàng thủ HAGL mắc sai lầm để cho Hải Anh ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.



Dù bị cầm chân, nhưng trận đấu này sẽ giúp cầu thủ HAGL lấy lại sự tự tin, bởi họ đã chơi khá hay với những pha tấn công mạch lạc. Chỉ cần gia cố lại hàng thủ, đội bóng phố núi không phải lo xuống hạng. Sau bàn thắng của Hồng Duy, Phan Thanh Hậu - cầu thủ trẻ đá thay vị trí Xuân Trường lại lập siêu phẩm bằng cú đặt lòng chân trái làm bó tay thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai).Đáng tiếc ở phút cuối cùng, hàng thủ HAGL mắc sai lầm để cho Hải Anh ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.Dù bị cầm chân, nhưng trận đấu này sẽ giúp cầu thủ HAGL lấy lại sự tự tin, bởi họ đã chơi khá hay với những pha tấn công mạch lạc. Chỉ cần gia cố lại hàng thủ, đội bóng phố núi không phải lo xuống hạng.

Vũ Minh Tuấn (6) ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐTLA - Ảnh: Bạch Dương Vũ Minh Tuấn (6) ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐTLA - Ảnh: Bạch Dương

Trên sân Long An, thầy trò HLV Ngô Quang Sang không thể kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 10 khi bị Than Quảng Ninh (TQN) đánh bại vởi tỷ số 1-0.



Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Minh Tuấn ghi ở phút 23 từ một pha dứt điểm quyết đoán. Có được bàn thắng, đội bóng đất mỏ chủ động phòng ngự với số đông bên phần sân để chơi phản công khiến Gạch rơi vào thế bế tắc. Trên sân Long An, thầy trò HLV Ngô Quang Sang không thể kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 10 khi bị Than Quảng Ninh (TQN) đánh bại vởi tỷ số 1-0.Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Minh Tuấn ghi ở phút 23 từ một pha dứt điểm quyết đoán. Có được bàn thắng, đội bóng đất mỏ chủ động phòng ngự với số đông bên phần sân để chơi phản công khiến Gạch rơi vào thế bế tắc.

SLNA lội ngược dòng ở Cao Lãnh, Cần Thơ vỡ trận tại Tây Đô

Trên sân Cao Lãnh, dù Ngô Hoàng Thịnh vẫn chưa thể thi đấu, nhưng SLNA vẫn tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với trận thắng 3-1 trước Đồng Tháp.



Đội chủ nhà Đồng Tháp có ưu thế sớm với pha lập công của Minh Hùng từ phút thứ 9, nhưng Đồng Tháp không thể chống trả sự bùng nổ của SLNA trong hiệp 2. Phi Sơn, Thế Cường, Phúc Tịnh là những người đã lập công giúp SLNA thắng 3-1.

SHB.Đà Nẵng (áo trắng) đã có chiến thắng đậm (5-0) nhất tại vòng 10 V-League 2015 - Ảnh: Dương Thu SHB.Đà Nẵng (áo trắng) đã có chiến thắng đậm (5-0) nhất tại vòng 10 V-League 2015 - Ảnh: Dương Thu Chiến thắng này, giúp SLNA vươn lên nhì bảng với 20 điểm, chỉ còn thua Bình Dương 2 điểm. Ngoài ra, trận thắng của Than Quảng Ninh cũng giúp họ xếp thứ 3 với 20 điểm, bằng điểm SLNA và Thanh Hóa.



Sự vươn lên của 3 đối thủ phía Bắc là SLNA, Than Quảng Ninh và Thanh Hóa ở hai vòng đấu gần đây khiến cuộc đua đến chức vô địch sẽ rất hấp dẫn khi họ sẽ đeo bám quyết liệt để đánh chiếm vị trí của Bình Dương. Chắc chắn, từ giờ trở đi Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn khi đúng phải các đối thủ trực tiếp này.



Trận thắng đậm nhất ở vòng 10, thuộc về Đà Nẵng khi đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức hạ Cần Thơ với tỷ số 5-0. Vũ Phong lập cú đúp, Văn Học, Gomez và Huy Toàn mỗi người đóng góp 1 bàn thắng. Chiến thắng này, giúp SLNA vươn lên nhì bảng với 20 điểm, chỉ còn thua Bình Dương 2 điểm. Ngoài ra, trận thắng của Than Quảng Ninh cũng giúp họ xếp thứ 3 với 20 điểm, bằng điểm SLNA và Thanh Hóa.Sự vươn lên của 3 đối thủ phía Bắc là SLNA, Than Quảng Ninh và Thanh Hóa ở hai vòng đấu gần đây khiến cuộc đua đến chức vô địch sẽ rất hấp dẫn khi họ sẽ đeo bám quyết liệt để đánh chiếm vị trí của Bình Dương. Chắc chắn, từ giờ trở đi Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn khi đúng phải các đối thủ trực tiếp này.Trận thắng đậm nhất ở vòng 10, thuộc về Đà Nẵng khi đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức hạ Cần Thơ với tỷ số 5-0. Vũ Phong lập cú đúp, Văn Học, Gomez và Huy Toàn mỗi người đóng góp 1 bàn thắng.

Hải Phòng thắng sít sao QNK.Quảng Nam tại Lạch Tray - Ảnh: Minh Tú Hải Phòng thắng sít sao QNK.Quảng Nam tại Lạch Tray - Ảnh: Minh Tú Tại Lạch Tray, Hải Phòng cũng có được chiến thắng khi đánh bại đội khách Quảng Nam với tỷ số 1-0, nhờ vào công của Đinh Hiệp. Tại Lạch Tray, Hải Phòng cũng có được chiến thắng khi đánh bại đội khách Quảng Nam với tỷ số 1-0, nhờ vào công của Đinh Hiệp.

Kết quả HAGL 2-2 Đồng Nai Đồng Tháp 1-3 SLNA Cần Thơ 0-5 SHB.Đà Nẵng ĐTLA 0-1 Than Quảng Ninh Hải Phòng 1-0 QNK.Quảng Nam

Quang Huy