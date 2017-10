 Than khoáng sản VN vô địch bóng đá nữ

Với chiến thắng trước đội nữ TP.HCM 1-0 vào chiều qua, các cô gái vùng mỏ đã chính thức giành ngôi hậu bất chấp kết quả trận đấu cuối cùng giữa 2 đội Phong Phú Hà Nam và Hà Nội diễn ra vào chiều mai.



Niềm vui chiến thắng của Than khoáng sản VN - Ảnh: Khả Hòa

Đây là thành quả xứng đáng cho Than khoáng sản VN (Than VN) khi đã chơi rất hay tại giải vô địch quốc gia nữ Cúp Thái Sơn Bắc năm nay với 6 trận thắng, 2 hòa và 2 thua, ghi 16 bàn và để lọt lưới 7 bàn. Trước giải, không ai tin Than VN sẽ có cơ hội lên ngôi vì những năm qua, các cô gái Quảng Ninh thường về sau 3 đối thủ mạnh là Hà Nội, TP.HCM và Phong Phú Hà Nam. Thậm chí ngay trận đầu tiên của mùa giải năm nay trên sân Thống Nhất, Than VN đã thua 1-2 trước đối thủ đàn em Hà Nội 2 với tỷ số 1-2 và kết thúc lượt đi chỉ về thứ 3 sau Hà Nội và TP.HCM với khoảng cách 3 điểm. Thế nhưng mọi chuyện đã đảo ngược ở lượt về khi Than VN liên tục gây sốc bằng những kết quả hết sức bất ngờ, như thắng ĐKVĐ Hà Nội 1-0, cầm chân chủ nhà Hà Nam 1-1 và cuối cùng không cho TP.HCM một cơ hội nào vào chiều qua khi thắng 1-0 để lần thứ 2 vô địch quốc gia sau 5 năm (lần đầu vô địch năm 2007).

Năm rồi chính Than VN cũng từng cản bước TP.HCM lên ngôi vô địch sau trận hòa không bàn thắng đầy sóng gió, nhất là ở cuối trận khi TP.HCM được hưởng quả phạt đền nhưng Ngô Thị Hạnh sút không vào. Lần này lịch sử lặp lại. Tuy không có phạt đền nhưng các cô gái TP.HCM bỏ lỡ không dưới 6 cơ hội rất tốt, một phần do Thùy Trinh, Kim Hồng, Hồng Lĩnh, Thùy Trang, Ngô Thị Hạnh… quá nôn nóng, phần khác thủ môn Thanh Hảo và hàng thủ của Than VN đã chơi quá hay để bảo vệ bàn thắng do Lê Thị Thương đánh đầu đẹp mắt ở phút 58.

Với 20 điểm, Than VN đã hơn hẳn cả Hà Nội 1 lẫn Hà Nam về đối đầu (Than VN từng thắng Hà Nội 1 với tỷ số 1-0 và hòa 2-2, thắng Hà Nam 2-0 và hòa 1-1) nên cho dù kết quả trận Hà Nội 1 gặp Hà Nam thế nào thì cũng đứng sau Than VN về chỉ số phụ.

Quang Tuyến