Than Quảng Ninh cầm hòa HAGL tại Pleiku

KẾT THÚC TRẬN. HAGL 0-0 Than Quảng Ninh.

Hàng thủ HAGL đang chơi rất chắc chắn, hóa giải hầu hết những đường lên bóng mang ý đồ xâm nhập vòng cấm của Than Quảng Ninh.

Mặc dù chưa ra mắt nhưng đây là trận đấu mà HLV Phan Thanh Hùng xuất hiện trong vai trò giám đốc kỹ thuật của Than Quảng Ninh.

Trên khán đài sân Pleiku lúc này có sự chứng kiến của siêu mẫu Kỳ Hân, đến cổ vũ cho bạn trai Mạc Hồng Quân bên phía Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt như Hải Huy, Minh Tuấn, Xuân Tú... vì thế cầu thủ hai đội luôn có những pha xử lý bóng khéo léo, mềm mại khiến trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, đáng xem.

14 giờ