Than Quảng Ninh có chức vô địch trước mùa giải mới

Kết quả Thiên Long Cúp 2019 Vô địch: Than Quảng Ninh Hạng Nhì: Quảng Nam Hạng Ba: Sanna Khánh Hòa BVN Hạng tư: TP.HCM Giải phong cách: Quảng Nam Cầu thủ xuất sắc nhất: Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) Thủ môn xuất sắc nhất: Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) Vua phá lưới: Toure (Sanna Khánh Hòa BVN), Diey Fall (Than Quảng Ninh)