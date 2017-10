Than Quảng Ninh có thực sự muốn lên hạng?

Câu hỏi này đặt ra không thừa, kể cả trong bối cảnh đội bóng vùng Than vẫn đang thắng đều đều trong những vòng đấu vừa qua. Lẽ đơn giản là theo nguồn tin nội bộ từ CLB này, các cầu thủ và lãnh đạo vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, về việc có “đá hết sức hay không” để quyết liệt giành vé thăng hạng.

Một cầu thủ của Than Quảng Ninh khi được hỏi về chuyện thăng hạng đã tỏ ra khá chán nản. Theo cầu thủ này, thì mọi chuyện đến giờ vẫn chưa có thay đổi gì, đặc biệt là tiền thưởng. Theo lẽ thường, đến giai đoạn quyết định này, nếu thực sự muốn thăng hạng, lãnh đạo đội bóng phải có những động thái cụ thể, đặc biệt về vật chất khích lệ tinh thần cầu thủ. Nhưng ở Than Quảng Ninh, thắng cũng thế mà thua cũng vậy. Lãnh đạo đội bóng vẫn mập mờ giữa ranh giới lên, không lên khiến chính cầu thủ chẳng biết đâu mà lần.

Động thái này của Than Quảng Ninh đang gây sự chú ý lớn. Bởi hiện tại, họ là đối thủ chủ chốt của HN.ACB và SQC.BĐ trong cuộc chiến thăng hạng. Điểm số của TQN thì đã vượt ngưỡng an toàn. Nên thái độ thi đấu của đội bóng này, trong những vòng đấu tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp cả với cuộc đua thăng hạng lẫn trụ hạng. Nếu thực sự TQN không được “bật đèn xanh” để chơi hết mình, những vòng đấu tới có thể sẽ chứng kiến đội bóng vùng Than trở thành “ngân hàng điểm”. Lúc đó, thì cục diện hạng Nhất lại càng trở nên “quá dễ đoán”.

Minh Thi