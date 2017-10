'Than Quảng Ninh đá hết mình để HLV Miura hết thất vọng'

(TNO) HLV Miura sẽ có mặt tại sân Cẩm Phả vào chiều nay để ‘chấm điểm' các cầu thủ mà ông có ý định triệu tập lên tuyển quốc gia đấu với Man City vào ngày 27.7 sắp tới.

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Becamex Bình Dương có thể xem như trận tâm điểm của vòng 18 V-League 2015. Tuy cả hai đều vừa ngã ngựa ở lượt đấu trước nhưng dư âm thua trận của mỗi đội lại có vẻ khác nhau.



HLV Đinh Cao Nghĩa xin tạm thôi chức vòng 16 và 17 và khiến khán giả dường như có cái nhìn “nhân hậu” hơn về thất bại của Than Quảng Ninh trước Sông Lam Nghệ An. Nhưng thất bại của Bình Dương trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại không tạo cho người xem sự cảm thông. Tuyệt đại đa số đều không chấp nhận với lý lẽ: “Mạnh như Bình Dương sao có thể thua khi đám trẻ của bầu Đức quá yếu?”.



Tất cả những lý do này đã… kéo HLV Miura đến sân Cẩm Phả. Bởi chí ít trong đội hình của cả hai CLB cũng có tới 8 trong tổng số 24 tuyển thủ mà ông đã từng đưa đi Thái Lan đá trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018 vào cuối tháng 5.



Chắc hẳn, trong đầu HLV Miura “lóe” lên suy nghĩ: “Xem các cậu đá đấm thế nào thì tôi mới gọi lần này?”.



Có một câu chuyện bên lề là sau trận Quảng Ninh thua Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, ông Miura có đi cà phê cà pháo với lãnh đạo đội Quảng Ninh và than phiền: “Đội của các ông đá như hết hơi”. Ông còn chê hậu vệ Huy Cường thi đấu không tốt. Mà Huy Cường là một trong 7 tuyển thủ Việt Nam có trong danh sách hai CLB thi đấu trận chiều nay.



6 nhân vật còn lại như sau: Mai Tiến Thành, Nguyễn Trọng Hoàng, Micheal Nguyễn, Lê Công Vinh (Becamex Bình Dương); Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh (áo xanh) và Becamex Bình Dương (áo đỏ) có thể xem như trận tâm điểm của vòng 18 V-League 2015 - Ảnh: Khả Hòa



HLV Miura đã từng lắc đầu ngao ngán với đội của tôi. Hình ảnh đó khiến tôi bị ám ảnh ít nhiều. Vì thế, tôi rất mong các cầu thủ của mình, đặc biệt những cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển hãy làm đầu tàu gương mẫu, chơi một trận sòng phẳng với Bình Dương. Chúng tôi sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, anh em sẽ nỗ lực đạt không phải 100 mà là… 101% phong độ. Than Quảng Ninh sẽ đá hết mình để HLV Miura hết thất vọng... Ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh

Hôm qua, Becamex Bình Dương đã họp để đả thông tư tưởng và sốc lại tinh thần cho toàn đội. Lãnh đạo CLB chia sẻ thẳng thắn: “Bóng đá Bình Dương luôn khao khát thành tích. Vì thế, áp lực rất lớn luôn đè nặng lên vai từng thành viên. Nhưng từ HLV đến cầu thủ luôn biết vượt qua thử thách bởi đã “quen” dần với áp lực đó.



Trong quá khứ, Bình Dương cũng có những giai đoạn rất khó khăn và cũng đã có những trận đấu không tốt. Nhưng thua HAGL cũng chỉ là một “tai nạn”. Không thể vì một trận thua đó mà nản chí”.

Một vài cầu thủ trụ cột của Bình Dương (xin không được nêu tên) đã đứng dậy phát biểu ngay tại cuộc họp, nội dung đại ý: Tất cả cầu thủ đều cảm thấy thất vọng với chính mình khi đã không thi đấu tốt ở trận thua Hoàng Anh Gia Lai. Anh em quyết tâm lấy lại hình ảnh và sẽ quyết chiến với Than Quảng Ninh.



Ở phía ngược lại, sáng nay, Than Quảng Ninh cũng họp dưới sự chủ trì của chủ tịch Phạm Thanh Hùng và HLV Đinh Cao Nghĩa (ông đã quyết định quay lại kể từ vòng 18).



“HLV Miura đã từng lắc đầu ngao ngán với đội của tôi. Hình ảnh đó khiến tôi bị ám ảnh ít nhiều. Vì thế, tôi rất mong các cầu thủ của mình, đặc biệt những cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển hãy làm đầu tàu gương mẫu, chơi một trận sòng phẳng với Bình Dương. Chúng tôi sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, anh em sẽ nỗ lực đạt không phải 100 mà là… 101% phong độ. Than Quảng Ninh sẽ đá hết mình để HLV Miura hết thất vọng. Tôi tin vào điều đó”, chủ tịch Hùng quả quyết.



Chắc ông Miura sẽ rất “sướng” khi biết sự có mặt của mình cũng là một trong những động lực mạnh mẽ, giúp hai đội chơi máu lửa hơn.



Mà dĩ nhiên, HLV Miura không chỉ mong được nhìn thấy những tuyển thủ “cũ” cố gắng hết mình như thế nào. Ông sẽ gọi nếu ai đó xứng đáng và có thể gạt nếu ai đó làm ông không vừa lòng.



Nhưng rất có thể, đây còn là cơ hội để ông "chấm điểm" thêm những người khác nữa. Giả dụ như Anh Đức - tiền đạo cao to của Bình Dương, nếu chiều nay, anh đá thật hay.

