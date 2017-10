Than Quảng Ninh dẫn đầu bảng A

Đội bóng trẻ vùng mỏ Than Quảng Ninh (TQN) đã chơi rất hay ở vòng loại bảng A sau khi thắng tiếp trận thứ 2 trước Vicem Hải Phòng đến 4-0 vào chiều qua. Các bàn thắng do Nguyễn Hải Huy (14), Vũ Minh Tuấn (6),

Đào Nhật Minh (15), Đinh Ngọc Tiến (21) ghi. Với trận đầu thắng Hà Nội T&T 3-2, TQN vươn lên 6 điểm, dẫn đầu bảng A và tràn trề hy vọng cạnh tranh suất đầu vào VCK.

Trong khi đó chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại bất ngờ để Hà Nội T&T cầm chân 1-1. Sau khi Lê Thế Cường (4) ghi bàn dẫn trước từ phút 15, SLNA dù lấn lướt đã không thể ghi thêm bàn nào. Trái lại đến phút 90+1, đội chủ nhà đã để Trịnh Duy Long (10) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thủ đô. Hòa trận này, SLNA chỉ có 4 điểm tạm xếp nhì. Trận còn lại, Thừa Thiên-Huế thắng trẻ Hà Nội 2-1 do Trương Ngọc Mười (5) lập cú đúp.

Nếu SLNA chưa thể có niềm vui thì tại bảng C, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (KH) đã chứng tỏ sức mạnh khi thắng cựu vô địch U.21 Đồng Nai 3-0 do Đinh Bá Thiêm (18) ghi 2 bàn và Nguyễn Cửu Huy Hoàng (7) ghi bàn còn lại. Chiến thắng này giúp KH dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối. 2 trận còn lại TDC Bình Dương hòa Sài Gòn Xuân Thành 0-0 và Xổ số kiến thiết Lâm Đồng thắng Bà Rịa-Vũng Tàu 1-0 do Nguyễn Văn Việt ghi.

Ở bảng D, chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp tục thi đấu rất hay khi thắng Cần Thơ 2-0 do Hoài Nam và Quốc Thông ghi. Với 6 điểm sau 2 trận, ĐTLA đang tạm dẫn đầu.

Hôm nay 8.9, vòng loại U.21 tiếp diễn với 3 trận ở lượt đấu thứ tư bảng B, đáng chú ý là trận SHB Đà Nẵng gặp CLB Hà Nội. Cả 2 đội cùng 7 điểm nên đội nào thắng nắm chắc suất dự VCK. Còn tại bảng D là 2 trận Vĩnh Long - Kiên Long Bank Kiên Giang và Cao su Đồng Tháp - Hùng Vương An Giang.

Văn Hiệp - Nhựt Quang - Q.H